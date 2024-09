Existen 8 tipos de soltería ¿cuál es la tuya?

La soltería es un viaje personal y único, pero existen 8 tipos diferentes que demuestran la variedad de factores que existen dentro de esta experiencia individual…

Aunque la soltería se define como el estado civil de una persona que ha decidido permanecer a solas en un lapso o etapa de su vida, que puede o no cambiar más adelante, existen 8 posibilidades distintas de vivirla.

Hoy en Cosmopolitan queremos hablarte de los 8 tipos de soltería diferentes que existen y cuáles son las ventajas de vivir al máximo tu soledad.

Valores que te harán disfrutar al máximo tu soltería

Independencia : es la libertad de tomar decisiones sin depender o consultar a otra persona.

: es la libertad de tomar decisiones sin depender o consultar a otra persona. Autonomía : la soltería también es la capacidad de manejar tu propia vida y responsabilidades asumiendo consecuencias buenas y malas por tus decisiones.

: la soltería también es la capacidad de manejar tu propia vida y responsabilidades asumiendo consecuencias buenas y malas por tus decisiones. Soledad : la ausencia de una pareja o compañero sentimental también es la oportunidad de conocerte más a fondo a ti misma, así como trazar metas y planes que te harán crecer por ti misma.

: la ausencia de una pareja o compañero sentimental también es la oportunidad de conocerte más a fondo a ti misma, así como trazar metas y planes que te harán crecer por ti misma. Identidad: sólo a través de la soltería podrás definirte a ti misma como una persona completa y esto, sin duda, moldea tu identidad y tu autenticidad que no está en función de tu pareja.

Tipos de soltería, cuál es la tuya

Soltería con independencia

Las personas con este tipo de soltería suelen ser sumamente racionales, por ello priorizan los beneficios de estar solteras antes que involucrarse en relaciones sentimentales que exigen un alto grado de compromiso e intensidad emocional.

Este tipo de personas solteras son recelosas de su tiempo y siempre serán su propia prioridad.

Soltería autosuficiente

Aunque no están totalmente cerradas a la posibilidad de tener una relación abierta o formal, en realidad las personas que son solteras autosuficientes prefieren llenar y garantizar primero sus propias necesidades profesionales y económicas antes que compartirse con alguien más.

Soltería aislada

A diferencia de los otros tipos de soltería antes mencionados, los solteros aislados sí perciben un problema en su soledad, sin embargo, al intentar relacionarse se dan cuenta de que muy difícilmente alguien llenará sus expectativas o mejorará la vida que ya tiene en soledad.

Solteros con baja autoestima

Como su nombre lo indica, esta soltería está basada en desmerecimiento, es decir, las personas que no se sienten satisfechas consigo mismas y que creen no ser atractivas para nadie se encuentran en esta categoría.

Solteros existenciales

Para estos filósofos de la soltería, las relaciones emocionales de pareja no tienen ningún fundamento ni tienen sentido si quiera. Esto no quiere decir que no disfruten del placer corporal, de hecho, estas personas suelen ser sumamente promiscuas, pero no involucran sentimientos ni se comprometen emocionalmente.

Soltería ideológica

Dentro de esta categoría se encuentran las personas que eligen la soltería como una manifestación de sus creencias, por ejemplo, aquellos líderes religiosos que se mantienen en el celibato.

Soltería transitoria

Es una etapa y puede terminar pronto o quizá más adelante, pero quienes creen que esto es momentáneo y sí buscan relacionarse con otras personas activamente pertenecen a esta categoría, pues ya saben que esto pasará y disfrutan de todas las posibilidades.

Solteros aprendiendo

Ellos acaban de llegar y han preferido instalarse aquí por un buen rato ya que han tenido experiencias sumamente traumáticas, por ello prefieren mantenerse alejados de todo lo que represente un compromiso de pareja. Incluso pueden llegar a padecer filofobia, el miedo y el asco irracional a la vida en pareja.