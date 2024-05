Estos son todos los beneficios del ayuno intermitente

¿Por qué el ayuno intermitente ha estado en boca de todos? Descubramos sus verdaderos beneficios y lo que le ha llevado a ser tendencia por un largo tiempo

Hace pocos días estuve sumergida leyendo un artículo donde varias personas daban sus predicciones sobre el 2024 y las tendencias que se mantendrían vigentes este año. Hubo una que particularmente me llamo muchísimo la atención, porque hablaba del ayuno intermitente como una entrada novedosa a nuestro cuidado personal, pero no solo eso, también nos invitaba a familiarizarnos con este término como una manera de sentirnos llenos de placer en situaciones sociales sin tener que tratarse de comer o ingerir bebidas, sino de hablar, compartir y conectarnos más que nunca antes.

Para ponernos en contexto, el ayuno intermitente es un patrón alimenticio que nos invita a alternar entre períodos de ayuno y alimentación, no existe una sola forma correcta de realizarlo, pero entre las más comunes se encuentra el método 16/8, donde ayunas durante 16 horas y comes durante un período de 8 horas, y el ayuno de días alternos, donde alternas entre días de ayuno completo y días de alimentación normal.

Algunas de las razones que han contribuido a su comunicación masiva y casi viral han sido los numerosos estudios que demuestran todos los beneficios que el ayuno puede tener para nuestra salud, donde se habla mayormente de pérdida de peso, de mejoras notables para nuestra salud metabólica, de la vitalidad de nuestro corazón y de nuestra longevidad. En los últimos años, ha sido evidente cómo el ayuno intermitente ha captado la atención de muchas personas en todo el mundo al ser una práctica que promete optimizar nuestro bienestar y así, por supuesto, poder vernos y sentirnos mejor.

Pero, ¿qué es lo que hace que el ayuno intermitente sea tan popular y cuáles son sus verdaderos beneficios? Hoy los invito a que exploremos este tema y profundicemos en él para responder a esta pregunta juntos.

Por Amanda Dudamel

@amandadudamel

Además de bajar de peso, estos son los beneficios del ayuno intermitente

Se adapta con facilidad a estilos de vida modernos

Está debe ir sin duda alguna en el primer lugar, porque precisamente es una de las razones principales por las que el ayuno intermitente ha ganado tanta popularidad: su versatilidad permite que se pueda adaptar a los estilos de vida más comunes hoy en día. En un mundo lleno de compromisos laborales, sociales y familiares, este método de alimentarnos nos ofrece una alternativa flexible a las dietas tradicionales que nos piden contar calorías, preparar una cantidad de comidas diarias poco fácil de mantener o incluso eliminar grupos de alimentos específicos y limitarnos constantemente en nuestra alimentación. Con el ayuno intermitente, las personas pueden seguir disfrutando, siendo balanceados pero flexibles a la vez, mientras experimentan beneficios para su salud.

Contribuye a la pérdida de peso

El ser humano por naturaleza es vanidoso, y nos encontramos siempre en una constante búsqueda por vernos y sentirnos mejor, así que no nos debe sorprender saber que la pérdida de peso sea una de las principales razones por las que muchas personas recurren al ayuno intermitente. Al restringir la ventana de horas en la que consumimos alimentos y reducir la ingesta calórica total, el ayuno intermitente puede ayudar a promover la pérdida de peso de manera efectiva y sostenible en el tiempo. Además, puede ayudar a reducir la grasa abdominal, que está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas, y así, mientras se logran ver cambios físicos, pasamos nuevamente a hablar de la salud como beneficio principal.

Estos son todos los beneficios del ayuno intermitente Getty images

Existe evidencia científica en aumento

El respaldo de la ciencia es fundamental cuando nos introducen un nuevo término, sobre todo si se trata de alimentación, y a medida que crece la popularidad del ayuno intermitente, también lo hace la investigación científica que nos permite confiar en sus beneficios. Al día de hoy ya existe una gran cantidad de estudios que han demostrado que el ayuno intermitente practicado de manera correcta puede traer muchos beneficios a nuestra salud y bienestar, lo que ha llevado a un aumento en su adopción por parte de personas de todas las edades y antecedentes.

Optimiza nuestra salud metabólica

Vamos a ponernos un poquito más técnicos, pero este es un punto muy importante a resaltar: el ayuno intermitente ha demostrado ser eficaz para mejorar la salud metabólica al aumentar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre. Cómo mencionamos hace un par de párrafos, esto puede ayudar a prevenir o controlar la diabetes tipo 2 y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y cómo si fuera poco, en esta misma línea de ideas, el ayuno intermitente puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”) y triglicéridos, lo que contribuye aún más a una mejor salud cardiovascular.

Estos son todos los beneficios del ayuno intermitente

Se trata de estar bien, sentirnos bien y vernos bien. Todo junto.

En líneas generales podemos afirmar que, si bien el ayuno ha sido un gran aliado para muchas personas en sus objetivos de alcanzar la apariencia física que desean, sus efectos realmente van mucho más allá. Y creo que es justamente ahí donde ha recaído el éxito de este método, en su integralidad.

De manera personal les puedo decir que en una primera instancia no me parecía muy atractivo este tan renombrado método, y me tomó un par de años poder darle una oportunidad, pero una vez que logras engranarlo con tu estilo de vida, siempre acompañado de un buen especialista que sepa guiarte correctamente, empiezas a darte cuenta de todos los beneficios inmediatos que trae a tu bienestar diario y a tu salud permanente. Aparte de todas las cualidades que ya mencionamos, en mí caso personal el ayuno ha contribuido a un mejor descanso, una energía más pura y sostenida durante todas mis actividades diarias y definitivamente a un mejor manejo de las situaciones de estrés y ansiedad.

Habiendo repasado estos puntos podemos ver que el ayuno intermitente está de moda por múltiples de razones, incluida, como exploramos, su adaptabilidad a los estilos de vida modernos, la creciente evidencia científica que respalda sus beneficios y su capacidad para promover la pérdida de peso que se refleja además en mejorar la salud metabólica. Así que, si estás considerando probar el ayuno intermitente, asegúrate de hacerlo de manera segura y muy personal, consultándolo infaltablemente con un profesional de la salud y pidiendo asistencia si tienes alguna preocupación antes de comenzar a practicar el régimen de ayuno, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes.

Consejos para iniciarte en el ayuno de manera segura y efectiva