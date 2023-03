Hay actitudes que pueden ayudarte a detectar si estas cerca de una persona pasivo-agresiva. ¡Aquí te decimos cuáles son y cómo darte cuenta de esas pequeñas señales!

¿Alguna vez te has encontrado con una persona que no te agrede directamente, pero puedes sentir que es hostil con sus palabras y algunas acciones?, probablemente estás tratando con alguien que tiene una conducta pasivo-agresiva. Este tipo de comportamiento, prácticamente consiste en expresar sentimientos negativos de manera indirecta en lugar de hablarlos frente a frente. Continúa leyendo para conocer los detalles sobre este tema. Te recomendamos leer: Si duele, no es amor: Dile no al abuso físico

5 Comportamientos característicos de una persona pasivo-agresiva

Son altamente complacientes

Están muy atentos a lo que necesitas para dártelo y así, crear una deuda emocional entre ustedes, obligándote a que te sientas “agradecida” con esa persona por lo que ha hecho por ti. Es una manera de poder manipularte porque sientes la necesidad de retribuir sus buenas acciones. En dado caso de que no caigas en su juego, se molestan mucho y pueden hacerte comentarios hirientes.

Foto: Getty images

El rencor forma parte de ellas

Como no tienen la capacidad de expresar sus sentimientos negativos de forma correcta, los acumulan dentro de su memoria, esperando cualquier oportunidad para liberarlos de la misma forma, o sea, aplican la frase que dice: “Todo se paga con la misma moneda”.

Foto: Getty images

Te recomendamos leer: Señales de que eres una chica codependiente

Todo el tiempo se están quejando

Aman ser las víctimas en cualquier situación para tener la atención de todo el mundo. Buscan el lado negativo constantemente, incluso, les causa incomodidad que trates de ser positivo ante la vida. Sin embargo, siempre lo harán por medio de comentarios sutiles.

Foto: Getty images

Son muy sarcásticos

El sarcasmo ayuda a esconder alguna burla o humillación con comentarios graciosos y que, aparentemente son inocentes. Esta es el arma más letal que utilizan las personas pasivo-agresivas porque no están agrediéndote directamente, solo están insinuando cosas.

Foto: Getty images

Se sienten subestimados

Inconscientemente, se sienten inferiores. Nunca lo van a decir ni tampoco a manifestar porque son incapaces de expresar sus sentimientos negativos. Simplemente, tienen la idea de que todos a su alrededor dudan de sus capacidades o creen que no van a lograr lo que se proponen.

Foto: Getty images

La conducta pasivo- agresiva no está considerada como una enfermedad mental, sin embargo, se comprobó que afecta directamente las relaciones interpersonales que crean las personas que ejercen este comportamiento. Te recomendamos leer: 5 Tipos de chantajes emocionales; ¿cómo detectarlos?