Cómo utilizar la incomodidad a tu favor para cumplir tus objetivos

¿Cómo puedo alcanzar los objetivos que me propongo? Aquí la respuesta: por medio de la incomodidad

En consulta me preguntan constantemente: “Lu: ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos de año nuevo? Tengo muchos y de verdad quiero hacerlo, pero no sé por dónde empezar…"

Esta pregunta me ha puesto en marcha para investigar y encontrar algunas respuestas que pueden aportar a ese camino que todos queremos construir, en aras de obtener una mejor versión de nosotros mismos. Resulta que si revisamos el caso a caso, podemos encontrarnos con varias singularidades, ya que hay personas que son sumamente disciplinadas en cuanto a su voz interna y otras no tanto. Esa voz interna es mejor conocida en psicoanálisis como El Superyó, voz que nos dice constantemente: "¡no es suficiente! ¡puedes con más!”, que si nos detenemos a reflexionar, puede ser necesaria para empujarnos a conseguir lo que queremos, pero si nos descuidamos, puede ser excesiva también, así que es crucial mantenernos atentos para hacer uso del Superyó para cuando necesitamos ese empujoncito y cortarla para cuando se exceda.

¿Cómo puedo alcanzar lo que me propongo?

Ahora bien, si nos centramos en la premisa: ¿cómo puedo alcanzar los objetivos que me propongo?, podríamos decir que una de las claves es entonces qué tan habituada estás a sí cumplir lo que dices que harás o qué tanto te fallas cada vez que te dices que harás algo; te pongo un ejemplo: si te dices a ti misma que te despertarás a las 5 am para tener tiempo de hacer las cosas que quieres hacer y suena la alarma ¿te despiertas o la pospones?

Justo el hábito de sí cumplir lo que nos proponemos, o la falta del mismo, es el factor que nos permite o impide alcanzar nuestros objetivos, sin importar si se trata de una nueva rutina, una nueva dieta, una certificación ó un proyecto de desarrollo personal, nos vamos a encontrar con un indicador que no miente: ¿Logro hacerlo o no?

Seguramente en este momento ya estarás localizándote en los matices que se encuentran entre los polos: correspondo a mis objetivos ó no lo hago. Dado que todos somos sujetos en constante reinvención y construcción, es decir, que no somos un producto terminado, es muy probable que si te llamó la atención este artículo, algo de este tema te interesa trabajar.

Cómo utilizar la incomodidad a tu favor para cumplir tus objetivos

Mi mejor sugerencia para empezar este proceso de fortalecer esa correspondencia entre “lo que quiero hacer y lo que hago” es hacerte mejor amiga de la incomodidad. ¿Suena raro verdad? pero ya verás cómo sí tiene mucho sentido…

Si pensamos en situaciones cotidianas, como por ejemplo: vas a una cafetería y se te antoja una deliciosa dona de chocolate, pero tu objetivo es comer más balanceado, entonces tu discurso interno puede “permitirte” no corresponder a lo que te dijiste que ibas a hacer, ¿entonces qué pasa?... Lo evidente, compras esa donita y la comes. Que ojo, una donita no tiene nada de malo, el tema aquí es que no logras acceder a aquello que dijiste que ibas a hacer por tí, así que para lograrlo, te propongo un reto: ¡incomódate!

Te explico cómo se vería el ejercicio de la donita utilizando a la incomodidad como tu nueva mejor amiga. Se vería algo así: en primera instancia, cuando ves esa deliciosa dona, es decidir atravesar por la incomodidad de elegir NO comerla, pero no se trata únicamente de suprimir la conducta, sino que la propuesta del ejercicio es hacerlo en dos pasos:



Modifico mi conducta habitual: Decido NO comer esa dona.



Sustituyo mi conducta por una más saludable: Antes de salir de casa, preparo una jícama con limón para ese snack del día.

Como puedes observar, este ejercicio de “atravesar por la incomodidad” es difícil de llevar a cabo pero es una extraordinaria manera que tenemos para establecer un nuevo recorrido neurológico, una nueva conducta, que si recorremos constantemente, nos acercará con contundencia a establecer un nuevo hábito que sí corresponda a esos objetivos que me planteo ya que considero me acercarán a una versión más sana de mi misma.

Ponlo en práctica y nos cuentas cómo te va con el ejercicio de hacerte BFF de tu nueva mejor amiga: la incomodidad.