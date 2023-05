Aprender a decir “no” y otras formas de trabajar en tu bienestar emocional

¿Te interesa saber si estás haciendo lo necesario para cuidar de ti misma? ¡Lee estos consejos, toma nota y comienza a aplicarlos en tu vida diaria!

El bienestar emocional es un concepto que cada vez toman más relevancia dentro de la sociedad; de hecho, hoy en día es perfectamente conocido que la salud mental y la física están estrechamente unidas y que lo que ocurra dentro de la mente puede traer repercusiones al cuerpo e incluso causar enfermedades.

Formas de cuidarte a ti misma

Dedícate algo de tiempo

Las presiones del día a día han hecho creer a la gente que deben invertir todo su tiempo y esfuerzo en trabajar y ser productivos. ¡El tiempo de recreación no es un lujo, es un derecho! Adopta el hábito de organizar tus días para que puedas trabajar de manera eficiente y destinar tiempo a tu descanso todos los días sin excepción. Retoma ese hobbie que habías abandonado o disfruta de una película sin preocupaciones.

Dedícate algo de tiempo Foto: Getty Images

Aprende a decir que no

Un problema que suele aquejar a muchas personas es que toman demasiadas responsabilidades, muchas de las cuales realmente no les corresponden, lo que puede implicar más trabajo, esfuerzo o estrés del que deben pasar en su día. Olvídate de la idea de que pensar en lo que es mejor para ti es egoísta. Si tú no te preocupas por ti misma, ¿quién lo hará?

Aprende a decir que no Foto: Getty Images

Rutina de ejercicio

Además de que el ejercicio es un excelente método para mantenerte en forma y cuidar tu salud física, también es eficaz para combatir las tensiones, la ansiedad o incluso la depresión. Durante una sesión de ejercicio se liberan hormonas como la dopamina, la serotonina o las endorfinas, las cuales están asociadas con la sensación de placer y felicidad. Procura ejercitarte alrededor de 3 días por semana.

Rutina de ejercicio Foto: Getty Images

No te exijas demasiado

¿Te sientes triste o molesta y no has rendido bien en el trabajo o en cualquier otra actividad? Te tenemos noticias, es algo completamente normal y no tienes razones para sentirte culpable. Es necesario entender que todos los seres humanos pasan por momentos en los que simple y sencillamente no se sienten bien. Aprende a aceptar esas emociones y date la oportunidad de sentir lo que sea que ese momento requiera. Olvídate del falso mito que dice que debemos aspirar a ser felices todo el tiempo.

No te exijas demasiado

Foto: Getty Images

Duerme bien

De la misma manera que con las rutinas de ejercicio, dormir entre 7 y 8 horas diarias trae grandes beneficios para tu salud física y psicológica. Una persona que no descansa adecuadamente tiene muchos problemas para procesar sus emociones, por lo que estás expuesta al estrés, la ansiedad o incluso a desarrollar depresión. Fija tus horas de sueño y respétalas.

Maneras de cuidarte a ti misma Foto: Getty Images

Sigue estos consejos para comenzar a cuidarte a ti misma, recuerda que si tu no lo haces, nadie lo hará por ti. Eres la persona más importante que hay en tu vida, ¡trátate bien!