¿Cómo superar una catarsis emocional?

¡Calma!, si estás sintiendo que tus emociones se desbordan, quizá estás atravesando por una catarsis emocional. Continúa leyendo para conocer ciertos tips que te ayudarán a sobre llevarla.

El concepto de catarsis, el cual se dio a conocer gracias a los trabajos de Sigmund Freud, neurólogo y padre del psicoanálisis, hace referencia a ese momento en el que una persona libera una serie de emociones y sentimientos negativos que lleva cargando dentro de sí por algún tiempo. La catarsis se ha vuelto particularmente popular en los últimos años dado al estilo de vida característico del siglo XXI, en el cual se suele estar tan ocupado en el trabajo o la vida profesional que se tiene muy poco tiempo para detenerse y respirar.

Generalmente no se puede decidir cuándo ni dónde tener una catarsis emocional; de hecho, en algunas personas puede ser un momento explosivo o lleno de lágrimas, precisamente porque se da después de haber mostrado (o fingido) fortaleza durante mucho tiempo. Sin embargo, esto no significa que no puedas controlarlo o hacerlo más llevadero. ¡Aquí te decimos cómo!

Formas de aminorar una catarsis emocional

Respira y visualiza tus emociones

La respiración es una estrategia que suele usarse en prácticas como el yoga o el mindfulness para dominar los sentidos y manejar las emociones. Colócate en una posición tranquila, cierra los ojos y procura respirar con el diafragma. Al inhalar visualiza a tus emociones subiendo por tus extremidades, al exhalar imagínalas saliendo de tu cuerpo.

Respira y visualiza tus emociones Foto: Getty Images

La música hace magia

Una investigación determinó que escuchar música puede ser muy útil para entrar en un estado de catarsis emocional más controlado y dejar salir esas emociones que tanto te cuesta expresar. Pruébalo con tus canciones favoritas o aquellas con las que tengas vínculos emocionales.

La música hace magia Foto: Getty Images

Mejor acompañado

En ocasiones, las situaciones de la vida pueden llevarte a sentir que estás por vivir una catarsis emocional; el cuerpo puede avisarte de muchas maneras que estás pasando por mucho estrés o ansiedad. De ser tu caso, puedes pedirle a un amigo o a una persona muy cercana en la que confíes plenamente que se quede a tu lado y escuche lo que estás viviendo; es muy probable que en ese momento la catarsis encuentre su salida, por lo que esa persona ayudará en la contención.

Mejor acompañado Foto: Getty Images

Escribe

Intenta anotar en una hoja de papel todo eso que sentiste una vez que la crisis haya terminado; te será de gran ayuda para procesar las emociones y analizar tus pensamientos. Te dará una perspectiva completamente nueva.

Escribe Foto: Getty Images

Terapia

Si consideras que en los últimos meses has tenido varios eventos de catarsis emocional, lo ideal será que visites a un psicólogo o terapeuta, puede que exista un problema mayor que debe ser atendido y guiado por un profesional. Recuerda, cuidar de tu salud mental es tan importante como de tu salud física.

¿Cómo superar una catarsis emocional? Foto: Getty Images

Sentir no es malo, date la oportunidad de vivir esta etapa de tu vida en compañía de tus seres queridos; tener en quien apoyarte siempre hará la carga más liviana.