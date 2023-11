Cómo saber cuáles son tus días fértiles

Tu cuerpo manda algunas señales cuando se encuentra en sus días fértiles, toma nota y ponte alerta

Llevar el conteo y un buen control de tu ciclo menstrual es indispensable no solo para saber cuáles son tus días fértiles y evitar un embarazo no deseado, sino también para detectar cualquier anomalía en tu aparato reproductor femenino. Sobre todo si no utilizas ningún método anticonceptivo —como pastillas, el DIU, parches o el implante hormonal subdérmico—, es esencial que diseñes un calendario menstrual.

Cómo saber cuáles son tu días fértiles

¿Qué son los días fértiles? Son aquellos que coinciden con el momento de la ovulación (cuando el ovocito se desprende el ovario). Mejor dicho, son los días en los que puedes quedar embarazada. Dependiendo de la supervivencia del óvulo, esta fase suele durar entre 3 y 5 días, dependiendo del ciclo menstrual de cada mujer, el cual se considera regular cuando los intervalos entre cada periodo son entre 28 y 35 días.

Te lo explicamos de forma más sencilla: tus días fértiles usualmente ocurren entre los tres días previos y los tres días posteriores al día 14 del ciclo menstrual. Esa es la fase en la que tienes más posibilidades de quedar embarazada.

Existen algunas señales que indican que te encuentras en tus días fértiles