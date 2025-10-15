Suscríbete
Wellness

Cerrando ciclos: así es como un cambio de imagen nos ayuda a enfrentar el duelo

Cambiar de look después de una pérdida no es superficial: puede ser una forma real de sanar, recuperar el control y reconectar con una nueva versión de ti

October 15, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-75707588-9148737.jpg

Cerrando ciclos: así es como un cambio de imagen nos ayuda a enfrentar el duelo

Pexels

Cuando la vida se rompe —una relación, una amistad, un trabajo o incluso una etapa— el impulso de cambiar el cabello, renovar el clóset o modificar algo en nuestra apariencia no es un simple capricho, es un acto de supervivencia emocional, según la psicología. Un cambio de imagen puede ser la manera más visible de decirle al mundo (y a nosotras mismas) que algo terminó, pero también que algo nuevo está por comenzar.

Desde el punto de vista psicológico, alterar nuestra imagen tiene un efecto inmediato en el cerebro. Al vernos diferentes, creamos una sensación de control sobre una situación que probablemente nos haya dejado vulnerables o sin rumbo. No se trata solo de estética, sino de identidad y supervivencia, ese reflejo renovado en el espejo nos ayuda a reconectarnos con una versión de nosotras que queremos rescatar, reinventar y engrandecer.

El duelo no siempre se manifiesta con lágrimas; a veces se traduce en acciones pequeñas pero significativas. Cortarse el cabello, teñirlo, tatuarse o probar un estilo distinto pueden funcionar como una catarsis. Según terapeutas especializados en resiliencia, estos gestos simbólicos activan procesos de aceptación y adaptación emocional, al asociar el cambio físico con un nuevo capítulo vital.

pexels-rdne-6724383.jpg

Un cambio de imagen puede ser la manera más visible de enfrentar el duelo

Pexels

También hay una parte social en ello que es importante considerar, cuando modificamos nuestro aspecto, enviamos un mensaje de transformación. No es una máscara, sino una narrativa visual. En redes, en la oficina o frente a quienes nos conocen, el cambio de imagen se convierte en una forma de marcar límites y mostrar crecimiento cuando nos convertimos en nuestra única prioridad ante nosotras mismas y ante los demás.

Sin embargo, es importante entender que ningún corte o color reemplaza el proceso interno del duelo. El cambio exterior se debe acompañar con trabajo emocional profundo como permitirse sentir, hablar y sanar —idealmente en terapia, aunque hay muchas otras vías para lograrlo. Sólo así el reflejo en el espejo será coherente con la reconstrucción que ocurre por dentro.

831c66a81f4f9137ec9f15c49641fa3c.jpg

Un cambio de look siempre vendrá bien para cerrar ciclos

Pinterest

Cerrar ciclos es una de las tareas más valientes que enfrentamos. Cambiar de look puede parecer un gesto ligero, pero en realidad es un símbolo de renovación muy poderoso: una promesa de reconstrucción, una manera de tomar las riendas de nuestra historia y avanzar con dignidad hacia lo que sigue.

duelo|extrañas|nostalgia cambio de look superar ruptura ruptura amorosa
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
pareja
Amor y Sexo
Salud mental y sexualidad: cuando el deseo también necesita terapia
October 13, 2025
 · 
Cosmopolitan
Laughing young woman lying on a bench using cell phone
Wellness
Conectada, pero sola, el impacto psicológico de enamorarte o confiar en una inteligencia artificial
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
mujer acostada depresion triste cama
Wellness
Tengo depresión y nadie lo sabe… ¿Cómo pido ayuda?💔
October 10, 2025
 · 
Leilani Aviles
salud mental mente cabeza ideas psicologo
Wellness
Detox mental: limpia tu cabeza del caos y los pensamientos que te quitan la paz
October 13, 2025
 · 
Leilani Aviles