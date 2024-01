Te damos 4 consejos básicos para que tu babymoon sea el mejor escape de la realidad antes de convertirte en madre

Con la espera de tu primer bebé, llegan los nervios, los desvelos, el cansancio, y poco tiempo para disfrutar con tu pareja. En cuanto a los efectos secundarios tras el nacimiento, de acuerdo con un estudio realizado por el Gobierno de México en el año 2016, 1 de cada 10 mujeres sufren de depresión post parto y tienen síntomas como ansiedad, irritación y tristeza.

Bajo estos elementos, nace la idea de la babymoon, una popular tendencia que consiste en viajar y pasar tiempo de calidad con tu pareja antes de que llegue el bebé. Cabe recalcar que también puedes hacerlo con el segundo o tercer bebé o sin pareja.

¿Qué debes de saber antes de realizar un babymoon? A continuación, te compartimos algunos tips.

4 Cosas que debes tomar en cuenta antes de realizar tu babymoon

Viaja en el segundo trimestre

Puesto que en el primer trimestre puedes sufrir nauseas y el tercer trimestre puede haber complicaciones y te puede sentir más cansada, nuestra recomendación es realizar la babymoon en el segundo trimestre, que es donde estarás más cómoda y dispuesta a viajar.

4 Cosas que debes tomar en cuenta antes de realizar tu ‘babymoon’

Elige un destino tranquilo y cercano

Dado que viajar embarazada puede ser un proceso complicado, te recomendamos elegir un destino (no muy lejano) donde puedas relajarte completamente y no tengas que realizar muchas actividades físicas, por ejemplo, un hotel all inclusive.

4 Cosas que debes tomar en cuenta antes de realizar tu ‘babymoon’

Investiga bien los riesgos de enfermedades antes de viajar

Dado a los riesgos que puede causar una enfermedad severa a una embarazada, te recomendamos investigar anteriormente qué enfermedades hay en el destino al que vas, ya sea influenza, malaria o zika, debes estar bien informada.

4 Cosas que debes tomar en cuenta antes de realizar tu ‘babymoon’

Agenda actividades pro-embarazadas

Siendo la reina que eres, te recomendamos que en tu viaje agendes actividades ideales para ti, tales como una cena romántica, un photoshoot e incluso un masaje en pareja para que estés lo más relajada posible.

4 Cosas que debes tomar en cuenta antes de realizar tu ‘babymoon’

Antes de viajar a cualquier destino, te recomendamos consultar con tu ginecólogo sobre tu embarazo y sobre cuándo es recomendable que viajes. También, es indispensable preguntarle sobre posibles riesgos y las actividades adecuadas para ti