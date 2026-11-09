¿Tienes más amigos hombres que mujeres? La psicología explica que hay de especial en tu personalidad

Tener más amigos hombres que mujeres puede despertar curiosidad, especialmente cuando la mayor parte de tu círculo social está formado por personas del sexo opuesto, y aunque esto podría deberse a intereses en común, afinidades o experiencias compartidas, la psicología ofrece algunas pistas para entender por qué te sientes más cómoda con ellos que con ellas.

Sin embargo, es importante aclarar que, tener más amigos hombres no significa necesariamente que una mujer sea menos femenina, que tenga dificultades para relacionarse con otras mujeres o que busque constantemente la aprobación masculina.

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¿Por qué tienes más amigos hombres que mujeres?

De acuerdo con la psicología, las preferencias de amistad dependen de la personalidad, los intereses y las experiencias de cada persona, por eso algunas mujeres encuentran mayor afinidad con hombres por las actividades o la forma de comunicarse, sin que esto reste valor a sus amistades femeninas.

Estos son algunos aspectos de tu personalidad, que de acuerdo con psicólogos, explica por qué te entiendes mejor con ellos que con ellas.

Te gusta ser directa y sin rodeos

Si valoras la comunicación clara y sincera, quizá te sientas más cómoda con amistades que permiten expresar lo que piensas sin rodeos. Algunas mujeres encuentran esta dinámica en sus amigos hombres, aunque la honestidad no depende del género.

No tienes paciencia para los dramas

Si prefieres relaciones tranquilas y evitas los conflictos, podrías sentirte más cómoda con amistades que respeten tu paz emocional; sin embargo, las rivalidades y tensiones pueden surgir en cualquier grupo, sin importar el género.

¿Tienes más amigos hombres que mujeres? Getty Images

Disfrutas más de las actividades que de las charlas

Si disfrutas compartir actividades como viajar, practicar deportes o jugar videojuegos, quizá valores las amistades que se fortalecen a través de experiencias compartidas, creando confianza y recuerdos en común.

Te sientes cómoda mostrando tu personalidad

Si valoras la sinceridad por encima de los cumplidos, quizá prefieras amistades donde puedas expresar opiniones con confianza y franqueza, siempre desde el respeto.

Encuentras a los hombres menos complicados

Si tienes una personalidad práctica y prefieres buscar soluciones ante los problemas, quizá valores las amistades que ofrecen consejos concretos, sin olvidar que escuchar y brindar apoyo emocional también es importante.

Te gusta relacionarte con personas diferentes

Si eres curiosa y abierta a otras perspectivas, quizá disfrutes las conversaciones con amigos que aportan experiencias diferentes y te ayudan a ver las situaciones desde otros puntos de vista, más allá de su género.

Piensas que ellos son más leales que ellas

Si valoras la lealtad y la confianza, probablemente prefieras amistades que demuestren su cariño con acciones, cumplan sus promesas y estén presentes cuando más las necesitas.