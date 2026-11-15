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Relaciones

¿Pierden atractivo después de los 30? La razón por la que algunos hombres siguen solteros

Para muchos hombres, llegar a los 30 trae frustración al sentir que encontrar una compañera de vida es cada vez más difícil y aburrido.

Noviembre 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué después de los 30 algunos hombres tienen dificultades para encontrar una buena pareja?

¿Por qué después de los 30 algunos hombres tienen dificultades para encontrar una buena pareja?

Getty Images

Llegar a los 30 suele traer mayor madurez, estabilidad laboral y claridad sobre los objetivos personales; sin embargo, para algunos hombres, esta etapa también implica frustración al descubrir que encontrar una compañera de vida puede resultar cada vez más complicado y que las citas ya no fluyen con la misma naturalidad de la juventud.

Aunque algunos atribuyen sus dificultades a los cambios en las relaciones actuales, muchas veces el obstáculo está en sus propias actitudes, expectativas rígidas y comportamientos que dificultan construir una conexión auténtica.

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¿Por qué después de los 30 algunos hombres tienen dificultades para encontrar una buena pareja?

El psicólogo clínico y terapeuta de parejas Amir Levine, investigador de la Universidad de Columbia, ha estudiado cómo los estilos de apego influyen en las relaciones, y desde esta perspectiva, el miedo al rechazo y la resistencia a la intimidad pueden llevar a algunas personas a levantar barreras emocionales y dificultar la construcción de un compromiso estable.

Se vuelven más selectivos

Con los años, algunos hombres desarrollan expectativas más específicas sobre lo que buscan en una relación. Ya no se trata únicamente de sentir atracción física, sino de encontrar compatibilidad, intereses en común, estabilidad emocional y proyectos de vida similares.

El problema aparece cuando los estándares se vuelven tan rígidos que resulta difícil conocer a alguien sin compararla constantemente con una idea de pareja ideal.

Están acostumbrados a su soltería

Para algunos hombres, compartir su espacio y modificar sus rutinas representa un cambio al que no necesariamente están dispuestos. Esto no significa que no quieran enamorarse, sino que pueden tener dificultades para encontrar un equilibrio entre su independencia y una relación.

¿Por qué después de los 30 algunos hombres tienen dificultades para encontrar una buena pareja?

¿Por qué después de los 30 algunos hombres tienen dificultades para encontrar una buena pareja?

Getty Images

Tienen miedo al compromiso

Después de algunas experiencias sentimentales complicadas, hay quienes prefieren evitar situaciones que puedan implicar vulnerabilidad emocional, y el temor a sufrir una decepción, perder su libertad o repetir errores del pasado puede hacer que mantengan cierta distancia cuando una relación comienza a volverse seria.

No tienen habilidades sociales

Relacionarse, expresar interés y construir intimidad son habilidades que se desarrollan con la experiencia, y un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2020 identificó entre las razones frecuentes de la soltería las dificultades para ligar, el miedo al rechazo, el deseo de independencia y las expectativas demasiado elevadas.

No han superado las heridas del pasado

Una ruptura dolorosa, una infidelidad o una relación complicada pueden influir en la manera en que alguien vuelve a vincularse. Aunque haya pasado tiempo, algunas personas conservan el miedo a confiar, comparan a sus nuevas parejas con sus exparejas o evitan involucrarse emocionalmente para protegerse de otra decepción.

Cumplir 30 años no significa que un hombre deje de resultar atractivo ni que sus oportunidades de encontrar pareja disminuyan automáticamente, pero lo que busca en una pareja sí cambia y muchas veces eso puede convertirse en un obstáculo.

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