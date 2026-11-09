¿Está contigo por amor o por costumbre? 6 señales que revelan sus verdaderos sentimientos

Con el paso del tiempo, los sentimientos en una relación pueden cambiar y la forma de expresar nuestro amor también se transforma, pues la emoción de los primeros meses da lugar a la confianza, las rutinas compartidas y a una convivencia más tranquila.

Sin embargo, muchas veces cuando la emoción pasa, en lugar de construir una relación más sólida, la convivencia se convierte en costumbre y el amor se apaga, y si sientes que tu pareja ha dejado de amarte y está contigo por costumbre, debes poner atención a estas señales.

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¿Está contigo por amor o por costumbre?

Estas son algunas señales de que tu pareja ha dejado de amarte con pasión y locura, y se mantiene a tu lado solo porque se acostumbró a tu presencia, o peor aún, porque le conviene.

Ya no muestra interés por lo que te pasa

Cuando una persona está emocionalmente involucrada en una relación, demuestra interés por lo que sucede en la vida de su pareja, sus preocupaciones y proyectos. Si ha dejado de preguntarte cómo estás, muestra indiferencia ante tus logros o parece desinteresada por las cosas que le cuentas, podría ser una señal de que la conexión emocional entre ambos se está debilitando.

Hacen todo en automático

Una señal de que la relación podría haberse convertido en costumbre es cuando ambos comparten la rutina, pero dejan de hacer cosas para fortalecer su conexión, y aunque los hábitos aportan estabilidad, el problema surge cuando desaparecen la iniciativa, la complicidad y el interés por vivir nuevas experiencias juntos.

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Ya no se esfuerza por mantener la chispa en la relación

El amor también se demuestra con acciones cotidianas: escuchar, tener detalles, compartir tiempo y cuidar las necesidades emocionales de la pareja. Si una persona deja de esforzarse, da por sentado que el otro siempre estará ahí y pierde el interés por fortalecer la relación, podría estar confundiendo la estabilidad con la costumbre.

Evita hablar sobre su futuro juntos

Cuando existe un proyecto de vida en común, es natural hablar de planes y metas a futuro. Si tu pareja evita estas conversaciones, cambia de tema cuando mencionas compromisos a largo plazo o parece incómoda al imaginar una vida contigo, podría ser una señal de que no comparten las mismas expectativas sobre la relación.

La intimidad ha disminuido

La intimidad también se construye con abrazos, besos, caricias y momentos de complicidad, y si tu pareja evita el contacto físico o parece emocionalmente distante, podría existir un debilitamiento de la conexión. Aunque el estrés y los problemas personales pueden influir en las muestras de afecto, es importante observar si ambos tienen interés en recuperar la cercanía.

No parece feliz de compartir su vida contigo

Una de las señales más difíciles de reconocer es cuando tu pareja sigue contigo, pero muestra indiferencia y parece vivir la relación como una obligación. A veces, las personas permanecen juntas por comodidad, miedo a la soledad o por la historia que han construido, aunque eso no significa que se sientan emocionalmente satisfechas. Porque más allá del tiempo que llevan juntos, lo importante es cómo se sienten y se tratan.