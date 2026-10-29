¿Habla mal de su ex y la llama “loca”? 6 red flags que podrían revelar cómo es en una relación

A veces, es más fácil etiquetar a alguien como “la loca”, “la intensa” o “la complicada” que reconocer la propia responsabilidad en una relación y contar una historia en la que no siempre se queda bien parado.

Por eso, antes de juzgar a la ex de nuestras parejas, es importante detenernos a pensar qué pudo haber vivido dentro de esa relación y qué circunstancias desconocemos, pues no se trata de darle siempre la razón a una persona ni de justificar sus acciones, sino de entender que toda historia tiene más de una perspectiva y que escuchar una sola versión no significa conocer toda la verdad.

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Las red flags de un hombre que siempre habla mal de su ex

Aunque una ruptura puede dejar heridas, enojo o decepción, la manera en que una persona habla de sus relaciones pasadas puede ofrecer pistas sobre cómo gestiona los conflictos, asume sus errores y establece vínculos afectivos.

Le dice “loca” a su ex para invalidar sus sentimientos

Si cada vez que habla de su ex utiliza palabras como “loca”, “tóxica”, “histérica” o “dramática”, sin explicar qué ocurrió realmente, es importante observar cómo se refiere a ella. En lugar de describir una situación concreta, podría estar recurriendo a etiquetas que desacreditan sus emociones y presentan su versión como la única válida.

Nunca reconoce su responsabilidad en la ruptura

Una relación puede terminar por muchas razones y no siempre existe una sola persona responsable; sin embargo, si él asegura que todas sus exparejas fueron el problema y nunca reconoce una equivocación propia, conviene preguntarse si tiene dificultades para asumir las consecuencias de sus decisiones, pues la capacidad de reflexionar sobre los errores es importante para construir vínculos sanos.

Las red flags de un hombre que siempre habla mal de su ex Getty Images

Siempre se hace la víctima

Contar que sufrió una infidelidad, que fue engañado o que atravesó una relación dolorosa no es una señal de alerta por sí misma. Las experiencias difíciles merecen ser escuchadas con empatía y sin prejuicios.

El problema aparece cuando utiliza esas historias para justificar cualquier comportamiento, despertar lástima o evitar que cuestiones sus acciones.

Habla con desprecio de todas sus ex

Si se burla de sus antiguas parejas, revela detalles íntimos para humillarlas o habla de ellas como si ninguna hubiera tenido cualidades, podrías estar observando una forma de relacionarse que va más allá de una ruptura complicada.

Utiliza su pasado para ejercer control y celos

Frases como “mi ex me engañó, por eso no confío en ninguna mujer” pueden parecer una explicación de sus inseguridades; sin embargo, se convierten en una señal preocupante cuando las utiliza para imponer reglas, cuestionar tus amistades, exigir acceso a tus conversaciones o limitar tu independencia.

Reacciona mal cuando le haces una observación

Una conversación sobre sus relaciones pasadas puede convertirse en una oportunidad para conocerse mejor. No obstante, si le dices que te incomoda la manera en que habla de su ex y responde con burlas, insultos, acusaciones o amenazas de terminar la relación, presta atención a su reacción.