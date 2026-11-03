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¿En qué se fijan primero las mujeres al conocer a un hombre? Esto es lo que atrae tu mirada según la ciencia

Aunque la atracción depende de los gustos personales, la ciencia ha identificado las características físicas que más les gustan a las mujeres de los hombres.

Noviembre 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿En qué se fijan primero las mujeres al conocer a un hombre?

¿En qué se fijan primero las mujeres al conocer a un hombre?

Getty Images

Aunque cada mujer tiene gustos y preferencias diferentes, la ciencia ha identificado ciertos rasgos físicos masculinos que pueden despertar atracción desde el primer encuentro y captar nuestra atención a primera vista.

El rostro, la sonrisa y la postura, son características en las que nos fijamos sin darnos cuenta, aunque la higiene de los chicos y su lenguaje corporal pueden despertar nuestro interés durante los primeros segundos de un encuentro.

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¿En qué se fijan primero las mujeres al conocer a un hombre?

Un estudio de las universidades de Saint Andrews y Durham, en Reino Unido, encontró que el rostro es uno de los principales rasgos que atraen la atención femenina, y entre las características que pueden resultar atractivas destacan las facciones definidas y simétricas, así como una barba y un cabello bien cuidados, asociados con una apariencia de madurez y masculinidad.

Por otra parte, una investigación de la Universidad de Abertay encontró que los pómulos marcados y las mandíbulas definidas pueden aumentar el atractivo masculino.

Sin embargo, más allá de un rostro hermoso, también la sonrisa cuenta, pues puede transmitir cercanía, amabilidad y confianza, cualidades que favorecen una primera impresión positiva.

Según la psicología, una expresión relajada y espontánea puede hacer que un hombre parezca más accesible y atractivo.

¿En qué se fijan primero las mujeres al conocer a un hombre?

¿En qué se fijan primero las mujeres al conocer a un hombre?

Getty Images

¿Qué es lo que más les gusta a las mujeres del cuerpo de un hombre?

La complexión física también influye en la atracción inicial, pues algunos estudios señalan que las mujeres suelen prestar atención a la proporción entre hombros y cintura, así como a la altura y la longitud de las piernas, rasgos que pueden asociarse con fuerza y masculinidad.

En resumen, las investigaciones apuntan a que el rostro, los ojos, la sonrisa, el arreglo personal y el lenguaje corporal son elementos importantes durante la formación de una primera impresión.

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