¿Cómo se pasa del amor al odio? 5 razones por las que algunas parejas terminan tan mal

Aunque parezca difícil de entender, algunas parejas que alguna vez se prometieron amor eterno terminan comportándose como si fueran enemigos. Pero ¿qué ocurre para que los sentimientos cambien de una manera tan radical?

Pasar del amor al odio no suele suceder de un día para otro, y en la mayoría de los casos, es el resultado de pequeños conflictos que nunca se resolvieron, expectativas que no se cumplieron, heridas emocionales y decepciones que se acumularon con el tiempo.

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¿Por qué algunas parejas pasan del amor al odio?

De acuerdo con la psicología y expertos en relaciones de pareja, este proceso ocurre cuando comienzan a acumularse emociones negativas, hasta que el vínculo deja de sentirse como un espacio seguro. Estas son algunas de las razones por las que algunas parejas terminan tan mal:

Las decepciones que se acumulan con el tiempo

Al inicio de una relación es común idealizar a la pareja y enfocarse en sus virtudes; sin embargo, con el tiempo surgen diferencias y comportamientos que pueden generar frustración, y cuando las expectativas no se cumplen y las decepciones se acumulan sin resolverse, el cariño puede dar paso al resentimiento y pequeños desacuerdos convertirse en conflictos constantes.

Las heridas emocionales que nunca sanaron

Una traición, una mentira o la falta de apoyo pueden dejar heridas difíciles de sanar, y cuando el daño no se reconoce ni se resuelve, la confianza se deteriora y el resentimiento se acumula, haciendo que los conflictos actuales terminen reavivando los reproches del pasado.

¿Cómo se pasa del amor al odio? Getty Images

La falta de comunicación

Los desacuerdos son normales en una relación, pero la forma de resolverlos puede marcar la diferencia, pues cuando predominan los gritos, insultos, críticas y actitudes de desprecio, como señala el psicólogo John Gottman en sus investigaciones sobre las relaciones de pareja, la comunicación se deteriora y el respeto comienza a desaparecer, dando paso al resentimiento y la hostilidad.

Sentir que uno dio más que el otro

Cuando una persona siente que lleva el peso de la relación, cede constantemente o sacrifica sus necesidades sin recibir lo mismo a cambio, puede experimentar frustración y resentimiento, y con el tiempo, aquello que hacía por amor comienza a percibirse como un esfuerzo desigual, especialmente cuando siente que su bienestar emocional nunca fue una prioridad para su pareja.

La ruptura de las expectativas

Cuando una persona desea terminar la relación y la otra aún quiere continuar, pueden surgir sentimientos de rechazo, frustración y dolor. En ocasiones, la tristeza por la pérdida se transforma en enojo y resentimiento, prolongando el conflicto incluso después de la ruptura.