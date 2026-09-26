Las 8 mentiras que dice un hombre cuando sale con dos mujeres a la vez y por qué lo delatan

Si alguien intenta mantener dos relaciones en secreto, puede recurrir a excusas para justificar sus ausencias, horarios y cambios de comportamiento; sin embargo, por muy astuto que sea, siempre hay formas en las que se delata sin darse cuenta.

Mantener dos relaciones a la vez implica coordinar citas, mensajes y horarios, lo que puede generar contradicciones, y aunque una sola frase no demuestra una doble relación, los patrones repetidos y las inconsistencias entre lo que dice y hace pueden levantar sospechas.

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Las mentiras que dice un hombre cuando sale con dos mujeres a la vez y cómo se delata

La combinación de varias de estas señales: secretismo, contradicciones en sus explicaciones, cambios repentinos en su disponibilidad y una negativa constante a hablar con claridad sobre la relación, pueden ser señales de que sale con dos chicas a la vez.

Siempre está ocupado

Una excusa frecuente es atribuir las ausencias al trabajo o a compromisos personales, pero las dudas pueden surgir cuando su falta de disponibilidad se repite siempre en ciertos días u horarios, mientras sí encuentra tiempo para otras actividades.

Constantemente “olvida el celular”

Una persona puede pasar horas sin revisar el teléfono, el problema surge cuando esto ocurre constantemente, especialmente si suele estar activo en redes sociales o responde a otras personas mientras mantiene una comunicación irregular contigo.

“Me quedé dormido”

Una respuesta que llega horas después suele acompañarse de la excusa de “me quedé dormido”, y si ocurre con frecuencia, sobre todo por las noches o los fines de semana, puede generar dudas sobre su verdadera disponibilidad.

Es solo una amiga

Si otra mujer aparece constantemente en sus conversaciones, fotos o planes, puede restarle importancia diciendo que “solo es una amiga”, y aunque esto no prueba una relación sentimental, la falta de transparencia puede generar dudas.

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No puedo hacer planes con anticipación

Una agenda impredecible puede ser real; sin embargo, si alguien evita sistemáticamente comprometerse con citas futuras y solo aparece cuando le resulta conveniente, puede estar reservando su tiempo para otras actividades o personas.

No me gustan las etiquetas

No todas las relaciones necesitan definirse inmediatamente, pero el problema aparece cuando una persona evita cualquier conversación sobre exclusividad mientras espera recibir atención, afecto y disponibilidad de pareja.

“Estás imaginando cosas”

Esta respuesta puede aparecer cuando alguien es cuestionado sobre comportamientos que generan dudas, pues en lugar de responder a la situación concreta, desvía la conversación hacia la percepción de la otra persona.

“No hay nadie más”

“No hay nadie más” puede ser difícil de cuestionar por sí sola, pero las contradicciones acumuladas, los cambios de horarios, las desapariciones frecuentes y el secretismo pueden generar dudas sobre su verdadera situación.