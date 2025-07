Harry Styles lanza su primera línea de vibradores y lubricantes

Harry Styles nos vuelve a dejar boquiabiertas. El cantante británico, conocido por su estilo arriesgado, su autenticidad y su constante búsqueda por romper tabúes, acaba de lanzar su primera línea de productos íntimos.

La noticia llega después de días llenos de especulaciones, teorías de fans y un video misterioso en redes sociales. Finalmente, el 24 de julio, a través de su marca Pleasing, Harry anunció el lanzamiento de un vibrador y un lubricante sexual que prometen darle un boost a tu vida íntima desde un enfoque de bienestar y placer sin culpa.

Harry Styles anuncia su línea de productos íntimos.

En un video publicado en Instagram, se puede ver a Harry acercándose a un teléfono rojo para responder una llamada y después escribir algo en una hoja de papel. Después lo podemos escuchar decir la frase que escribió, la cual es “Please yourself like you mean it”, que en español se puede interpretar como “Complacete con convicción”. El clip no dura mucho, pero fue suficiente para causar furor entre sus fans.

¿En qué consiste la línea de productos íntimos de Harry Styles?

La colección incluye un vibrador y un lubricante. El vibrador tiene un diseño minimalista, en tonos suaves y muy acorde al estilo de Pleasing. En cuanto al, este es a base de silicona, pensado para ser compatible con el cuerpo y otros productos.

¿Dónde se pueden comprar los productos íntimos de Pleasing?

En la página oficial ya puedes ver las opciones que tiene, pero aún no están a la venta y no se ha dado a conocer la fecha en que estarán disponibles. Se espera que la venta se dé en las próximas semanas. En cuanto a los precios, el vibrador cuesta $1333 y el lubricante $490 pesos mexicanos.

¿Venderá más productos de este estilo?

De momento no se sabe cuánto se vaya (o no) a expandir esta línea de productos, pero si utiliza el mismo método empresarial que ha seguido con la demás oferta que maneja su línea, no sorprendería que empiece a dar más variedad de juguetes sexuales y lubricantes.