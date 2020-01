Este dispositivo vibra en tu cara para que dejes de roncar

View this post on Instagram

✅ Loaldiko apnea eta zurrunga posizionalen tratamendurako gailu baten sorreran parte hartu du #ArabaESI-k ➡️ http://bit.ly/2mDMS5p #Osakidetza 👉 Araba ESIko eta Bioarabako Loaren Unitateak loaldiko apneak eta zurrunga posizionalak tratatzea helburu duen Somnibel gailuaren garapen-prozesuan parte hartu du ✅ La #OSIAraba participa en la creación de un dispositivo para el tratamiento de las #apneas del sueño y #ronquidos posicionales ➡️ http://bit.ly/2JOLgz3 👉 La Unidad de #Sueño de la OSI Araba y #Bioaraba han participado en el desarrollo de #Somnibel, un dispositivo de terapia postural para el tratamiento de las apneas del sueño y ronquidos posicionales