Lamentablemente y al igual que muchas mujeres, Florence Pugh ha sido víctima del body shaming y ha tenido que enfrentar críticas relacionadas no solo con su físico, sino también con su forma de vestir. La protagonista de Don’t Worry Darling ha apostado por las transparencias durante los últimos meses, y tras dejar al descubierto sus pezones tuvo que hablar abiertamente sobre las ofensas que recibió.

“Escucha, supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto, negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionada de usarlo, ni un guiño de mí estaba nerviosa. No lo era antes, durante o incluso ahora después…”, se lee en el post de Pugh. Agregó, “Crece. Respeta a la gente. (…) los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. (…) a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo”.

Sin embargo, tras pedir respeto públicamente, Pugh de nuevo fue víctima de comentarios ofensivos sobre su cuerpo por parte de un comentarista durante los Premios Oscar 2023.

“No tiene el súper cuerpo”: el comentario sobre Florence Pugh en los Oscar que generó repudio

Florence Pugh se presentó a la red carpet de los Oscar 2023 luciendo impecable, con un atuendo que la destacó del resto: unos shorts negros, un vestido asimétrico en color beige con mangas abullonadas, escote off the soulder y una extensa cola. Aunque la artista se veía de escándalo, una de las comentaristas de la televisión no tardó en opinar sobre el cuerpo de Pugh:

“Ella es petit, no tiene un súper cuerpo, pero ella sabe lucir lo que sea que se ponga”, expresó, dividiendo opiniones entre la audiencia.

También lee: Florence Pugh fue nombrada la mejor actriz de 2022

“Lo peor es que lo dijo otra mujer”, “Súper fuera de lugar el comentario”, “Qué falta de respeto”, “Qué nefasta la presentadora criticando el cuerpo” y “Deberíamos dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos”, expresaron los internautas y coincidimos totalmente con su forma de pensar.

Así lució Florence Pugh durante los Premios Oscar 2023:

Foto: Getty Images