TQMx de SHEIN: un pedacito de México en cada prenda, así nació esta increíble colección

SHEIN nos cautiva una vez más con la colección TQMx, un homenaje vibrante a nuestras raíces mexicanas. Esta línea, fruto de la colaboración con talentosos ilustradores nacionales como Lourdes Villagomez, Raúl Saldaña, Andonella y Guillermo Flores, nos transporta a los rincones más coloridos y festivos de nuestro país.

Inspirada en la autenticidad de su gente, los sabores más icónicos, los colores vibrantes y las tradiciones más arraigadas de México, TQMx ofrece una colección llena de vida y creatividad. Desde diseños que rinden homenaje a los icónicos ‘azulitos’ y a las ‘licuachelas’, hasta estampados que recrean a los ajolotes y la lucha libre, cada pieza es una celebración de nuestra cultura.

Más que ropa, un pedazo de nuestra historia

Cada prenda de TQMx nos invita a un viaje sensorial por nuestro país. Por ejemplo, con su estilo lleno de referencias a los 2000s, Andonella nos transporta a una época de nostalgia y diversión.

“Tomé como referencias la nostalgia del inicio del milenio. Quise capturar todo lo que más me gusta de México, en esa época estaba el auge de las jacarandas; justo para uno de los diseños me inspiré en las jacarandas, y para el conjunto de chamarra y pantalón de mezclilla me inspiré en un grupo de amigos en Chapultepec con los changuitos en la cabeza”, rememoró Andonella.

Por su parte, Guillermo Flores nos sumerge en un universo lleno de luchadores, naturaleza y elementos urbanos.

“De entrada fue como ‘queremos México’ y queremos reinterpretarlo en cosas como la lucha libre, con lo que está en tendencia. Me inspiré mucho en los luchadores, ese tema que me gusta mucho, y también me inspiro muchísimo en la naturaleza; gran parte de mi trabajo tiene muchísimas plantas, aves, mariposas. Fue algo que hizo un buen clic y fue súper lindo trabajar con SHEIN”, compartió Guillermo.

Con su mirada poética, Lourdes Villagomez nos invita a reflexionar sobre el México cotidiano.

“Esta colección habla de México pero no quería apropiarme de la cultura mexicana, irme a lo tradicional o tomar cosas que ya existen en la cultura como la artesanía o estas grandes obras mexicanas que son una belleza. Por ahí no iba, iba más por el día a día, el mundo cotidiano que tenemos en el México de hoy, donde tenemos muchas cosas en esta sociedad que nos hacen súper particulares”, explicó Lourdes.

Elementos mexicanos

Cada pieza de TQMx es una explosión de color y creatividad, desde las camisas y t-shirts inspiradas en la lucha libre de Guillermo, hasta la chamarra de mezclilla con estampados de jacarandas de Andonella. A la par, Raulito nos lleva de vuelta a las ferias que seguramente nos harán recordar nuestra infancia.

“Mi proceso colaborativo para realizar estas obras estuvo muy inspirado en mi niñez; con todas estas cosas con las que yo crecí como las ferias de pueblo, los juguetes muy mexicanos y esta onda colorida”, dijo Raúl, el ilustrador originario de Hidalgo que además de plasmar su creatividad en prendas, la plasmó en fundas para celular, tote bags, libretas y otros accesorios.

Lourdes sorprende con diseños que hacen referencia a símbolos tan mexicanos como el ajolote, el jaguar y la dalia, además de tote bags que homenajean a los “azulitos”, una bebida de moda.

“Probablemente en cinco, diez años nadie sepa qué es, pero va a recordar lo que se tomaba en México en este momento. Por supuesto habla de la cultura del país, en otro nivel y a otro modo, pero por supuesto que habla de ella”, explica Lourdes. “El billete de 50 pesos del ajolotito, que es otra de mis piezas, en otro país no hubiera pasado a mayores. Aquí hubo toda una tendencia de que si los de 50 valían más y que había uno mágico. Son cosas que sólo los mexicanos entendemos; de eso se trata esta colección y se me hizo súper padre”.

Una declaración de identidad

Más que una colección de moda, TQMx es una declaración de identidad, una forma de celebrar nuestras raíces y conectar con nuestra cultura.

“Con la moda nos expresamos, es la manera con la que nos conectamos con el mundo, entonces también ha sido increíble poder plasmar estos cachitos de la cultura mexicana que aprecio y me gustan muchísimo en una colección de ropa que también la gente se pueda sentir identificada con lo que encuentran”, afirma Andonella.

Guillermo coincide: “Creo que es fundamental apoyarnos en algo que es utilitario. Desde hace muchos años entendí que todo mundo quiere estar en un marco, colgado en una pared como un artista, o lo que se interpretaba como arte es un cuadro, pero cuando me di cuenta que en la habitación hay mil elementos que también puedes intervenir… puedes transmitir algo más que sólo algo estético”.

Una experiencia inmersiva

El lanzamiento de TQMx no fue solo una presentación de moda, sino una experiencia inmersiva que se materializó en RABIOSO. En un espacio donde las paredes de piedra y el vibrante arte urbano mexicano cobraron vida, se celebró la nueva colección SHEIN. La experiencia comenzó desde la entrada, con un túnel rosa resplandeciente que conducía a una gran pantalla con videos de la colección, marcando el inicio de una celebración que fusionaba moda y cultura mexicana.

Al cruzar el umbral, nos encontramos en un universo paralelo donde las paredes hablaban y la música pulsaba con el ritmo de México. Un túnel rosa nos condujo a un mundo de color, donde cada rincón estaba lleno de sorpresas.

La fiesta comenzó con una exploración de los stands con los diseños de Lourdes Villagomez, Raul Saldaña, Andonella y Guillermo Flores. Cada stand era un universo en sí mismo, repleto de prendas que hablaban de nuestra identidad. Desde los estampados inspirados en los 2000s de Andonella, hasta los diseños urbanos y llenos de vida de Flores, cada pieza se sentía como una obra de arte.

Mientras admirábamos las creaciones, disfrutamos de los sabores más auténticos de México: elotes, papas gajo y mezclas personalizadas de Gomiboing nos transportaron a las calles de nuestro país.

La feria de juegos, el rave club y el desfile de moda fueron la cereza del pastel. Y para cerrar con broche de oro, la noche culminó con una pasarela urbana que mostró las piezas de la colaboración entre graffitis y plataformas elevadas, inspirándonos a usar estas prendas en la vida real.

Un legado que perdurará

Aunque el evento de Rabioso ya concluyó, el espíritu de TQMx seguirá vivo gracias a una colección que nos ha demostrado que más que una tendencia pasajera, la moda puede ser una forma de expresar nuestra personalidad, celebrar nuestra identidad y una invitación a sentirnos orgullosos de ser mexicanos.

