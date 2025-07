100 años de una de las odas más perfectas a la alta costura

En el mundo de la moda hay miles de marcas que han dejado su huella en la historia de la alta costura, pero ninguna lo ha hecho como FENDI lo ha logrado. Con un inigualable legado familiar, la casa de moda italiana fundada por Adele Casagrande y Edoardo Fendi no solo ha sabido adaptarse a las exigencias de las distintas generaciones de consumidores, se ha convertido en un pilar del mundo de la moda.

Lo Spirito del Tempo

En este deseo de compartir este amor por la moda y la rica historia familiar de la marca, es que surge Lo Spirito del Tempo, su colección de otoño/invierno 2025-26, que nos da un vistazo íntimo a las memorias de Silvia Venturini Fendi la nieta de los fundadores y directora creativa de accesorios, moda masculina e infantil de FENDI.

Cortesía

“Para mí, FENDI 100 trata sobre mis recuerdos personales —reales o imaginarios— acerca de lo que FENDI fue y lo que FENDI significa hoy”. Silvia Venturini Fendi

El equilibrio perfecto entre herencia e innovación

Desde el primer look, fue claro que la propuesta de Silvia iba más allá de ser una remembranza de las generaciones atrás de ella que han hecho historia. Esta colección fue la prueba de que la herencia se transformó en vanguardia a través de siluetas fluidas, faldas de satén y piezas que nos hablan de un legado vivo.

Colores inspirados en Roma

En cuanto al color de las prendas, este no fue un factor más, sino que fue el mensajero que demostró que rendir tributo al pasado no es sinónimo de perder de vista el futuro. Con tonos que nos daban la calidez de un amanecer romano como el rosa empolvado, escarlata y terracota; a colores como verde laurel, grafito, chocolate y azul petróleo que nos transportan a un anochecer lleno de misterio y romance.

Los accesorios como el toque perfecto para cualquier ocasión

Para Silvia, los accesorios también forman parte esencial de la narrativa detrás de esta colección, ya que son el toque que nos ayuda a conectar con los distintivos de la marca con un giro retrofuturista. El regreso deconstruido de la icónica Spy Bag asienta aún más su lugar entre los pilares de FENDI como lo son los bolsos Peekaboo y Baguette.

Las joyas de la corona

Por último, pero no menos importante, sabemos que un buen look no puede estar completo sin la joyería adecuada que lo eleve. Aquí es donde entra el trabajo magistral de Delfina Delettrez Fendi, quien nos da diseño con texturas similares a la piel y saca a relucir nuestro lado más maximalista con collares y aretes llenos de volumen y movimiento.

Una colección marcada por la herencia y el futuro

Con esta colección, FENDI nos recuerda que no sólo conmemoran un siglo de historia, también celebran una manera única de ver y vivir la moda. Una que respeta y honra la tradición, sin temer a la innovación. Siendo así, una verdadera oda a la alta costura.