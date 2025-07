¿Mate o glowy? Un look intermedio que te va a encantar

Las tendencias en maquillaje han variado mucho en los últimos años. Si la piel glowy te parece demasiado brillante o la mate te hace sentir la piel acartonada o sin vida, la cloud skin es para ti. No solo aplica para el rostro sino también para los labios, tendrás un look completo, uniforme y ligero, conservando el acabado natural y difuminado en la cara.

¿Cómo se logra?

La clave para que todos tus productos se adhieran mejor y se mezclen de manera homogénea es preparar muy bien tu piel:

• Inicia con una limpieza suave e hidratación ligera para no sobrecargar

• Utiliza un primer que sea adecuado para tu tipo de piel, de preferencia que tenga un efecto blurring.

• Opta por una base de cobertura media o skin tints para darle una apariencia fresca y natural a tu rostro

• Sella con un polvo traslúcido únicamente en zonas clave (frente, nariz y mentón)

• Agrega blush, contour e iluminador en crema para atenuar la textura y dar un look satinado.

Los complementos ideales

e.l.f. Poreless Putty Primer

Gracias a su textura aterciopelada podrás fijar tu maquillaje por más horas. Este primer tiene tres versiones, atendiendo a distintas necesidades. Ya sea que tengas piel grasa, seca o mixta, e.l.f tiene para una opción para ti. No reseca y brinda un efecto soft-focus, por ingredientes como escualeno y ácido hialurónico. Sin duda, este será un gran complemento si quieres intentar el cloud skin

Dior Forever Skin Perfect

Si lo que buscas es una base que se funda con tu piel y unifique su tono sin dejar una textura pesada, esta barra de Dior es para ti. Los ingredientes en su fórmula mantendrán hidratada tu piel por 24 hrs, prolongando su cobertura y dándole un acabado natural a tu maquillaje, visible desde la primera aplicación

El punto medio del maquillaje

Sabrina Carpenter, Lily-Rose Depp o Jenna Ortega han mostrado variantes de cómo aplicar esta tendencia dependiendo de tus gustos así como de lo que necesita tu piel. Además, otra de sus ventajas es que este skin prep puede adaptarse para el día a día o un evento más formal, brindando versatilidad sin necesidad de tantos productos.

No busca ese acabado tan reflectivo, sino una apariencia difusa y suave como si nuestra cara estuviera envuelta en una nube. Nos da como resultado una tez impecable sin borrar por completo la textura natural que tenemos.

Busquemos lo que nos siente mejor, hasta en la belleza

Si recién estás probando nuevas técnicas de maquillaje o simplemente quieres conocer opciones que se adapten mejor a lo que te gusta, pon en práctica el cloud skin. No solo deja un soft finish, sino que también nos enfoca en que nuestros looks no siempre deben cubrir imperfecciones o dejar piel de porcelana. Es ideal porque no brilla demás, te nutre y enaltece tus rasgos sin necesidad de recurrir a bases que te incomoden. Esta tendencia se consolida como un método que equilibra estética, funcionalidad y autenticidad.