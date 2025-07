Carrie Bradshaw: un personaje cuyo estilo persevera

Bradshaw es una mujer que nunca ha pasado desapercibida. La conocimos en Sex and the City pero ahora en And Just Like That, viéndola vivir una nueva etapa, nos corrobora que la moda no tiene fecha de caducidad. Por ello, aquí te mostramos un breve viaje por la evolución de sus looks.

Entre tutús, tacones y vestidos únicos

En Sex and the City, vemos a Carrie vivir sus treintas y el inicio de sus cuarentas. A lo largo de las seis temporadas notamos que su estilo es muy marcado, una mezcla entre chic, ecléctico y lujo experimental. Aún en los momentos más simples, siempre la vimos dándole un toque diferente a cada uno de sus outfits. Aún cuando las tendencias siempre han estado presentes, Carrie llegaba a implementar algunas pero de una manera muy sútil, no se dejaba llevar por ellas.

Lo que la hacía única no eran sus cientos de pares de zapatos sino su actitud y lo segura que estaba de sus gustos y su personalidad, independientemente de que a veces fuera controversial. La moda es una extensión de ella misma y la utiliza a su favor, incluso como una narrativa visual.

HBO

“And Just Like That”: madurar no deja de lado el estilo

Con la llegada del revival, pensamos que los personajes llevarían un vestuario más sobrio “acorde” al paso del tiempo. Sin embargo, vemos a Carrie conservar su esencia, dejándola intacta. Si bien es cierto que ya no utiliza tank tops o mini faldas, continúa usando piezas que destacan la particularidad de la ropa que caracteriza a su personaje. Aunque ahora sus opciones parecen un poco más “sofisticadas”, la combinación de piezas vintage, telas vaporosas, statement coats o sombreros llamativos, dejan claro que su alma excéntrica sigue ahí.

Getty Images

De igual manera, su amor incondicional por los zapatos permanece por lo que a veces parece imposible imaginarla sin un par de Manolo Blahnik o Jimmy Choo’s. Los cincuenta son toda una nueva fase en su vida pero no por ello acude a básicos neutros, todo lo contrario, ella no deja de apostar por piezas dramáticas o accesorios imposibles de ignorar.

¿Cómo se ha mantenido siendo un icono sin importar la década?

HBO

Los televidentes han emitido distintas opiniones sobre Carrie: sus noviazgos, actitudes cuestionables y definitivamente, el porte que tiene para lucir cada prenda.

Pero el secreto de Carrie es que no ha dejado que su edad dicte cómo debe de verse. Se ha apropiado de cada etapa, confirmando el crecimiento que ha tenido sin la necesidad de dejar de ser ella. Sin importar en qué momento de la serie te encuentres, su forma de vestir es tenaz y nada lo cambiará. No cabe duda de que en los capítulos restantes de And Just Like That seguirá utilizando grandes looks en la pantalla.