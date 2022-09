TOUS entra en una nueva era, más creativa y expresiva

TOUS es una marca que siempre nos viene a la mente por su calidad y diseños que todas quisiéramos tener en nuestro joyero. Ya sea para outfits casuales o más sofisticados, siempre hay algo que se te va a antojar, y más ahora, que ha evolucionado de una forma mucho más creativa, plasmando las nuevas ideas con una colección renovada y modernísima.

Y es que en ocasión de su centenario, la firma española tomó la decisión de hacer una valiente mirada hacia el futuro, ¡y ahora querrás lucir todas sus creaciones!

En este 2022 algo ha cambiado en TOUS… o quizás todo, empezando por su nuevo logo, que ha sido la punta de lanza de la transformación, ¿ya lo viste? Además, en la naciente y poderosa etapa que hoy vive, han sido reinterpretados sus tres grandes emblemas: el rosa, el oso y la ternura.

Los inicios de TOUS se remontan a 1920, a una pequeña relojería del visionario Salvador Tous Blavi. Posteriormente su hijo, Salvador Tous Ponsa y su esposa, Rosa Oriol, transformaron el oficio y le dieron vida a la joyería TOUS. La visión que tuvo Rosa, de instalar un pequeño taller de joyería en la trastienda para poder personalizar joyas a sus clientes y clientas, fue la chispa que detonó el nuevo concepto para una sociedad que empezaba a conectar más con joyas que trascendieran los grandes momentos y que formaran parte de la vida cotidiana. Esta idea de autoexpresión a través de la moda ha tomado una gran fuerza en el contexto actual.

En los años 90 el crecimiento de la marca ya había empezado a acelerarse y empezaron a abrir sucursales en Europa, Japón y Estados Unidos. Para el año 2000, a las joyas se sumaron bolsos, fragancias, relojes, gafas, complementos para bebés y otros accesorios, y esto ha hecho que TOUS sea una firma aún más fuerte.

El inicio de un nuevo siglo trajo para TOUS muchos cambios y nuevas ideas. Sabías que…en 2020 se presentó el documental “Oso”, en la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ¡qué enorme privilegio que este ícono llegara a la pantalla grande! Además de este guiño que abraza las distintas manifestaciones artísticas, se inauguró TOUS Heritage, un archivo-museo físico ubicado en su sede en Manresa, al que también se puede acceder en su sitio web.

La evolución nos alcanza a todos y la marca nos presenta su nuevo logo, que sustituye al creado en los años 90, un diseño tipográfico contundente, robusto y a su vez amable. El rosa permanece, pero en nuevos tonos, y la firma se abre a nuevos colores: negro, naranja y blanco, para explorar posibilidades de conexión con nuevos territorios.

Si antes habías pensado que TOUS no era para ti, ahora deberías estar segura de que sí lo es. Basta con mirar el detallado y original trabajo de sus collares, pulseras, aretes, dijes, anillos, cadenas y piercings, así como carteras, portamóviles, bolsos y mini bolsos.

Y es que la firma ha apostado por el sistema de drops en las colecciones, aumentando la frecuencia en el lanzamiento de sus novedades para conectar con las tendencias y ser una pieza clave para completar los estilismos diarios.

Échale un vistazo a su nueva colección y sé parte de esta evolución de una marca que estamos seguros redefinirá tu estilo.

Is this #TOUS? Yes, it is. Watch the video until the end and discover the new #TOUS. pic.twitter.com/5msIL00Pak

— TOUS Jewelry (@tousjewelry) September 15, 2022