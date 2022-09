tendencias-de-maquillaje-para-otono-invierno-2022.

El cambio de temporada es ¡ya! y nosotras te decimos cómo estar preparada con el makeup en tendencia. Anota ya lo que más te guste en tu wishlist.

Tal vez tú, igual que nosotras, quisieras alargar eternamente el verano, pero el otoño-invierno viene con tendencias in-cre-í-bles y eso nos emociona mucho. Checa las siguientes propuestas para resaltar tu belleza en cuanto a maquillaje, cuidado de la piel y, por supuesto, el toque olfativo de los perfumes.

Para que entres en un mood de party & glow urge que conozcas todo lo que llevaremos esta temporada, te aseguramos que te vas a enamorar de todo lo que te espera. ¿Estás lista?

Empecemos esta guía de novedades con el skincare: una piel sana, suave y con un efecto glowy totalmente natural, hoy y siempre ha sido la meta, y ya sabes… Perfecta sólo tu piel, por eso necesitas tener los indispensables como Capture Totale Super Potent Serum de Dior, que hará maravillas en tu rostro y cuello, la garantía es que vas a verte aún más joven y visiblemente radiante.

Las ojeras delatan mis desvelos, ¿cómo las oculto?

Deja de preocuparte porque lo remedias fácilmente con los Pixi Parches para los ojos: 10 minutos de hidratación y te verás y sentirás renovada. Si no lo sabías, este es uno de los secretos de algunas de las mujeres que más admiramos por su belleza: Kendall Jenner o Haley Bibier son algunas de las fans más asiduas a ellos y esto elimina cualquier duda de que los parches son un best-seller para usar por las mañanas.

¿Compras de pánico? No, piensa bien en invertir para tu belleza

Esta época viene con muchas sorpresas, gratas por cierto, que te permitirán hacerte de todos tus favoritos: maquillaje, cremas, sueros, tratamientos faciales y hasta uno o varios perfumes que te encantarán para hacer más grande tu colección.

Tu primer regalo adelantado de la temporada es el Beauty Fest de Liverpool que te da la oportunidad de hacer una verdadera inversión en todo lo que necesitas y te gusta. Lo mejor de todo es que tus compras vienen acompañadas de regalitos que son ideales para completar tu kit de belleza y conocer nuevos productos.

Entrando en materia, toma nota sobre maquillaje:

En otoño-invierno reforzaremos nuestro amor por las sombras y las aprovecharemos al máximo porque se trata de lograr una mirada marcada y extendida que podrás lograr con la máscara de pestañas Clinique High impact . Si eres coleccionista de paletas este será tu momento, selecciona una con tonos fríos, acentos metálicos y para resaltar tu mirada recurre a los delineadores negro y marrón. Una opción es la Pixie Paleta o la Naked Mini Palette Fox, ¡se convertirán en tus indispensables! Los labios rojos y naranjas serán el hit de la temporada en cuanto a maquillaje. Además, es el detalle que le dará vida a todos tus looks. Anótalo en tu wishlist y decídete a conquistar sin filtros y sin miedo a brillar . Llegamos a la época más fría del año y hay que darle el dramatismo que nos pide. Opta por un blush en tonos rosa, salmón y satinados, aplícalo más allá de los pómulos hacia la sien. ¡Hay que darle vida a tu rostro!

Y por último, recuerda que ningún look está completo sin tu fragancia favorita.

Ya lo dijo Coco Chanel: “El accesorio invisible para cualquier prenda es un perfume”.

No podemos negarnos a seguir al pie de la letra esta afirmación, así que no pierdas la oportunidad de encontrar la que mejor va con tu estilo de vida y personalidad, es la manera avisarle a todos que has llegado.

Descubre fragancias nuevas, además de tus preferidas, como Mont Blanc Legend Red, que lograrás Fame de Paco Rabanne y las colecciones de Versace, Hugo Boss… Todo esto es solo una pequeña muestra de lo que encontrarás en el Beauty Fest de Liverpool para que vivas la temporada al máximo.

No te pierdas:

Causas más comunes de la caída de cabello y cómo tratarlas

Los mejores perfumes para utilizar en una primera cita