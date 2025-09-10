Suscríbete
Moda y Belleza

Tissot SRV: el reloj para la mujer que avanza con libertad y estilo

September 10, 2025 • 
Cosmopolitan
tissot-srv-el-reloj-para-la-mujer-que-avanza-con-libertad-y-estilo.png

La relojería siempre ha estado ligada al estilo, pero pocas casas han entendido tan bien a las mujeres como Tissot. Desde 1853, la firma suiza no solo ha marcado la hora, también ha marcado épocas: primero con delicados relojes colgantes pensados para el sofisticado estilo de vida del siglo XIX, después con los primeros relojes de pulsera femeninos en 1907, adelantándose al boom de los años veinte.

La historia del Tissot SRV es mucho más que un repaso estético: es un viaje a través de la emancipación femenina y los cambios sociales que definieron cómo las mujeres viven, trabajan y disfrutan de su tiempo. Con cada colección, la firma respondió a los deseos de autonomía, elegancia y practicidad que marcaban cada década.

En los años veinte, el art déco se convirtió en sinónimo de modernidad y Tissot se sumó con diseños geométricos y atrevidos que encajaban perfecto con la mujer que conducía, viajaba y reclamaba su lugar en la sociedad. Décadas después, en los setenta, un nuevo impulso de libertad trajo un renacimiento: Tissot lanzó un reloj rectangular con esquinas cortadas y cristal de zafiro facetado, pensado para mujeres activas que necesitaban piezas resistentes sin perder un ápice de sofisticación.

tissot-srv-el-reloj-para-la-mujer-que-avanza-con-libertad-y-estilo-coleccion.jpg

Hoy, la marca suiza retoma este legado con el SRV, un reloj que celebra más de 170 años de historia y rinde homenaje a aquellas mujeres que transformaron las normas. Con un diseño que conecta pasado y presente, el SRV pasa de ser un accesorio a convertirse en un manifiesto de estilo, resiliencia y libertad.

tissot-srv-coleccion-el-reloj-para-la-mujer-que-avanza-con-libertad-y-estilo.jpg

Porque llevar un Tissot nunca ha sido únicamente saber la hora: ha sido llevar un pedacito de historia en la muñeca, con la seguridad de que el tiempo siempre está de nuestro lado.

tissot-srv-el-reloj-para-la-mujer-que-avanza-con-libertad-y-estilo-1.jpg
Sigue leyendo...
Glazed-donut-nails.jpg
Moda y Belleza
Glazed donut nails: 3 formas de llevar esta tendencia de uñas brillante
Encuentra el diseño de uñas bonito y sencillo, perfecto para ti, con estas opciones en tendencia
July 31, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños-de-uñas-en-tendencia-entre-las-celebridades.jpg
Moda y Belleza
4 Diseños de uñas en tendencia entre las celebridades
Si estás buscando renovar tu manicure y quieres algo en tendencia para verano y aprobado por las celebridades más top, llegaste al lugar indicado
July 30, 2025
 · 
María Dávalos
tonos-de-manicure-que-rejuvenecen-y-estilizan-tus-manos.jpg
Moda y Belleza
7 tonos de manicure que rejuvenecen y estilizan tus manos en 2025
¿Buscas un tono de uñas que te haga ver más fresca y estilizada? Estos 7 colores de manicure son ideales para rejuvenecer tus manos y alargar visualmente tus dedos
July 29, 2025
 · 
María Dávalos

Cosmopolitan
Te sugerimos
Dakota-Johnson.jpg
Moda y Belleza
Glossy Chesnut: el tinte de pelo que estiliza y rejuvenece al instante
September 09, 2025
 · 
María Dávalos
patchwork.jpg
Moda y Belleza
Si amas el upcycling, esta tendencia de otoño es para ti
September 03, 2025
 · 
María Dávalos
manciure-café.png
Moda y Belleza
Diseños de uñas elegantes en color café para otoño 2025
September 07, 2025
 · 
María Dávalos
clean-grunge-makeup.jpg
Moda y Belleza
Clean Grunge Makeup: el maquillaje que será tu obsesión este otoño 2025
September 03, 2025
 · 
María Dávalos