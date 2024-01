Si amas el mundo beauty pero quieres cuidar tus ahorros, entonces los dupes son ideales para ti

En los últimos meses se han viralizado los términos #DUPE #DUPES #MAKEUPDUPES y #SKINCAREDUPES en redes sociales; no es sorpresa para nadie, porque la mayoría de nosotras no podemos o no queremos desembolsar todo lo que tenemos en una cre- ma hidratante o una rutina completa, menos arriesgarnos a comprar una base de maquillaje que no se adapte a nuestra piel. Por eso, nos dimos a la tarea de buscar las res- puestas, pues sabemos que algunas veces, por no ser expertas en el tema, compramos cosas que no son de la mejor calidad.

¿Qué es un dupe y por qué están en tendencia este 2024?

¿Qué es un dupe?

En términos simples, un dupe es un duplicado más económico de otro producto que comparte los beneficios, formulación, calidad o estética de este. Ojo: no son falsificaciones ni imitaciones baratas, sino productos que no comprometen la calidad, los ingredientes ni los resultados.

Ger Parra, experto en belleza y maquillista profesional (@ger.parra), y Florencia López (@florencia.lof), maquillista y editora de be- lleza, nos dieron su opinión sobre estos pro- ductos y sus mejores consejos para saber en qué gastar tu dinero cuando se trata de belleza.

¿Cuándo sí y cuándo no?

“A la hora de escoger algo nuevo busco las reseñas de personas confiables que los han probado. Con este primer filtro voy a las tiendas a probarlos para sentirlos, olerlos y percibirlos directo sobre mi piel. En el caso de los dupes, me gusta compararlos con las marcas de lujo, así tengo toda la info de los productos para decidir si invertir en el de lujo o uno de baja gama”, comparte el makeup artist, quien me ayudó a hacer la siguiente guía para tomar nuestra mejor decisión de compra.

1. COMPRENDE Y CONOCE TU PIEL.

Así podrás acercarte a especialistas e ingredientes en vez de marcas o engaños publicitarios. Puede parecer razonable invertir en los productos de cuidado de piel más costosos, pero los ingredientes beneficiosos también se encuentran en las opciones asequibles. Vale la pena si es un producto con décadas de investigación detrás, con iniciativas que promueven el bienestar o tienen ingredientes patentados que ya han sido comprobados.

2. REVISA LOS INGREDIENTES.

Si no los ves, huye. Busca tanto su origen como la información estricta sobre pruebas, el cuidado del impacto ambiental de la marca y si es amigable para pieles como la tuya. Echa un vistazo al sitio web para ver su información, busca logotipos y certificaciones impresos en los envases y pregunta a las marcas y a los vendedores sobre sus afirmaciones.

3. COMPARA PRODUCTOS SIMILARES.

Fíjate en las concentraciones de los ingredientes y escoge el que más beneficios tenga según tu tipo de piel y el acabado que buscas. En el caso del skincare puedes optar por versiones más pequeñas para identificar cómo le caen a tu piel y, de ahí, continuar.

4. LOS PRODUCTOS EN LOS QUE SÍ HAY QUE INVERTIR.

Son los que tratan necesidades específicas de la piel. “En mi opinión, son productos que debemos escoger consi- derando todo, menos el precio. Esto garantizará el cuidado de la piel y los resultados que buscamos”, cuenta Ger. Para Florencia, los bloqueadores solares y tratamientos der- matológicos recetados son algunos en los que vale la pena invertir: “No escatimaría en productos para el cuidado de la piel que necesiten un enfoque personalizado”.

5. EN DUPES

“Labiales, lápices, sombras y polvos son productos que he conseguido con mejores acabados, duración y textura; sin duda vale la pena probarlos y tenerlos, y no invertir tanto”, concluye Ger. Además, muchas veces estos salen según las tendencias de belleza que, al ir tan rápido, sí creo que no es necesario depositar todo nuestro presupuesto en ellos.