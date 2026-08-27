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Moda y Belleza

¿Qué es el bedazzling? La tendencia de belleza que convierte cualquier look en una joya

¿Has visto a Kylie Jenner y más celebridades cubrir sus accesorios con piedras y cristales de colores? Bienvenida al trend bedazzling

Agosto 27, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Qué es el bedazzling? La tendencia de belleza que convierte cualquier look en una joya

Instagram @kyliejenner

Probablemente hayas notado que Instagram y TikTok están repletos de pequeños cristales, piedras de colores y destellos por todas partes. Kylie Jenner fue una de las celebridades que ayudó a traer de vuelta el bedazzling, una tendencia tan colorida como divertida que incluso estuvo presente en su reciente fiesta de cumpleaños.

Se trata de un beauty trend que consiste en decorar artículos, uñas, prendas, zapatos e incluso el cabello con elementos brillantes, con el objetivo de convertir objetos cotidianos en una especie de joya. En otras palabras: si algo puede tener un poco más de brillo, el bedazzling dice que definitivamente debería.

¿Qué es el bedazzling?

Primero lo primero: ¿de dónde viene la palabra bedazzling? El término surge del inglés bedazzle, que significa “deslumbrar” o “impresionar”, pero en el mundo de la moda y la belleza se utiliza para describir la acción de cubrir o decorar prácticamente cualquier objeto con cristales, lentejuelas, rhinestones o pedrería de colores.

¿Por qué el bedazzling está de vuelta?

Aunque decorar prendas y accesorios con pedrería no es precisamente algo nuevo, el bedazzling fue especialmente popular durante la década de los 2000 y ahora regresa de la mano de la nostalgia por la estética Y2K y el maximalismo. Esta corriente estética apuesta por los colores vibrantes, las texturas llamativas y la idea de que, cuando se trata de decorar, más es más. Por eso, no sorprende que los cristales vuelvan a ocupar un lugar protagonista en nuestros looks.

En las uñas

Coloca diminutos cristales de colores sobre una manicura nude o milky pink para darle un toque diferente. También puedes intentar con un diseño francés y combinar la elegancia de una manicura clásica con pequeños destellos de color. Si no quieres llevar demasiada pedrería, una sola uña decorada puede ser suficiente para sumarte al trend.

En el maquillaje

Si buscas algo diferente para un concierto, festival de música o fiesta, puedes colocar pequeñas piedras alrededor de los ojos o sobre las cejas. La idea es jugar con diferentes tamaños y colores hasta conseguir un maquillaje que parezca salido directamente de una caja de joyería.

En el cabello

No importa cómo lleves el cabello, también puedes incorporar algunos cristales a tu peinado. Colócalos cerca de la línea del pelo, sobre una trenza, alrededor de una coleta o incluso distribuidos sobre el cabello. Unos cuantos destellos pueden convertir un peinado completamente sencillo en uno muy instagrameable.

En tus accesorios

Puedes aplicarlo en la funda de tu celular, tus lentes, audífonos, bolso o incluso tus zapatos. Y si eres especialmente fanática del brillo, también puedes personalizar alguna de tus prendas.

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Bedazzling Qué es bedazzling tendencia bedazzling
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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