Por qué debes empezar a prestarle atención a tus cejas

Estos son los mejores consejos de los expertos para los mejores consejos para lograr cejas de impacto.

Tengo que confesar que hasta hace pocos años, ponía poca atención a mis cejas. Sí, tal vez me las depilaba (muy) de vez en cuando, pero eso era todo. Realmente ni me preocupaba mucho por peinarlas en el día a día (¡cosa que hoy no entiendo cómo podía suceder!). Pero algún día que me maquillaron para un evento, (al fin) noté la diferencia de tenerlas bien peinadas y definidas y, desde entonces, no puedo salir de la casa sin al menos peinarlas con un poco de gel transparente para mantenerlas en su lugar y, si algún día se me olvida (porque a veces pasa) no me siento igual en todo el día.

Y es que sí, las cejas no solamente ayudan a dar forma a tu cara y look, sino que llegan a formar parte hasta de tu personalidad (¿podrías imaginar a Cara Delevingne sin sus icónicas cejas?), y ya entendido eso, no te sorprenderá saber que la búsqueda por las herramientas y productos perfectos para lograr tenerlas lindas y definidas es incansable. Pero, por suerte, recién tuve la oportunidad de platicar con uno de los máximos expertos en el tema y no solo me compartió algunos tips, sino que me recomendó dos nuevos lanzamientos que me tienen OBSESIONADA.

Este experto es Jared Bailey, Global Brow & Beauty Authority de Benefit. Sí, de la marca más reconocida a nivel mundial para productos de cejas, así que podrás imaginarte que estamos hablando de un verdadero maestro en el tema. Jared lleva con la marca desde 2007 y ha tenido a múltiples celebridades e influencers entre sus clientas. Sigue leyendo para enterarte de todo lo que me contó sobre su interesante trayectoria y los mejores consejos para lograr cejas de impacto.

Los mejores consejos para tener unas cejas de impacto

¿Cuál es tu definición de belleza?

Honestamente, creo que es un sentimiento. Creo que la belleza es muy personal y es sobre cómo te sientes, no cómo te ves.

¿Cómo entraste al mundo de la belleza y al de las cejas en específico?

Fui periodista antes de Benefit, no uno muy bueno (risas). Me di cuenta de que no quería eso, renuncié a mi trabajo y me mudé de Nueva Orléans a Chicago. Comencé a traba- jar en un bar donde había una chica que llegaba un par de veces a la semana a tomar un Bloody Mary después de trabajar, porque yo preparaba los mejores (risas); platicába- mos y siempre la veía muy feliz, así que le pregunté a qué se dedicaba y me contó que trabajaba en Benefit y que fuera un día. Me contrataron medio tiempo porque no tenía experiencia y ya llevo 17 años ahí. No tenía fondo en la belleza, pero trabajar ahí me abrió los ojos a un nuevo mundo, especial- mente habiendo crecido en una zona muy rural donde no se usaba ni se alentaba a los hombres a usar maquillaje.

¿Por qué consideras que las cejas son importantes para un look de belleza y hasta para la personalidad?

Las cejas, hoy en día, son como un patio de juegos de expresión personal. Si pien- sas cómo te expresabas antes quizá era con sombras, blush o algún lipstick, todo tenía que ver con el color. Alrededor de 2010- 2011 las cejas comenzaron a tener su momento, probablemente debido a personas como Kim Kardashian y Cara Delevingne, y la gente empezó a ver que las cejas alteran y cambian la forma de tu cara, traen balance y proporción a tu cara y ojos, y es importante que tengan la estructura correcta, creen una ilusión de simetría en toda la cara.

¿Cómo abordas el crear looks diferentes para distintas clientas, considerando preferencias y facciones?

Las cejas deben ser hechas a la medida para cada cara. Si tienes una opción entre ready- to-wear y couture, ¿qué escogerías? Claro que couture y las cejas son de la misma forma, no hay algo listo para usarse. En Benefit desarrollamos una forma de diseñar las cejas utilizando un punto de la cara que es como un ancla y así creamos balance y simetría (o por lo menos la ilusión de esta).

Con un portafolio de productos tan amplio como el de Benefit, ¿cómo decides qué producto usar para crear cada look?

Hay que entender las fórmulas e intención detrás de cada producto. Puedes tomar pigmento y manipularlo de cierta manera para algo que vas a fotografiar pero no nece- sariamente funciona para el día a día, así que trato de difundir el conocimiento entre la comunidad de creadores de maquillaje sobre cómo combinar las fórmulas y productos y por qué pones primero uno que otro.