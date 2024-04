[FOTOS] Así fue la primera Fashion Week en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial

¿Quieres ver como fue el primer desfile de la Semana de la Moda en Nueva York? Aquí te dejamos algunas fotos...

La Segunda Guerra Mundial fue el escenario de muchas batallas y el mundo de la moda no fue la excepción, eso es lo que retrata The New Look, la serie de Apple TV+ que narra como sobrevivió Christian Dior a la guerra gracias al arte y cómo fue su rivalidad con la icónica diseñadora, Coco Chanel.

Fue en 1942 cuando Christian Dior abandonó el ejercito parisino para dar inicio a su más grande sueño: convertirse en un referente de la moda. Sin embargo, en aquel entonces París estaba ocupada por el ejército nazi, por lo que su contexto social fue traumático, ya que su hermana, Catherine Dior, fue detenida, torturada y retenida en el campo de concentración de Ravensbrück por su participación en la Resistencia Francesa.

Pero el mundo de la moda no se detuvo a pesar de la Segunda Guerra Mundial, pues un año después de que este evento histórico diera inicio, las pasarelas comenzaron a tener su auge alrededor del mundo.

Así fue la primera pasarela en la historia de la moda

Fue un año después de que Christian Dior se adentrara en el mundo de la moda que se llevó a cabo la primera Semana de la Moda, la cual tuvo lugar en Nueva York en 1943 y tuvo como objetivo desviar la atención que acaparaba la moda francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a que los diseñadores no podían viajar a Francia en aquel entonces para disfrutar los desfiles, Eleanor Lambert, publicista de moda, organizó la Semana Editorial, un evento en el que los diseñadores americanos tuvieron la oportunidad de exponer sus creaciones —que anteriomente habían sido rechazadas— y fue todo un éxito.

Te dejamos algunas fotos de la primer Fashion Week de la historia:

The Fashion Calendar

Dos años más tarde, la empresaria Ruth Finley fundó The Fashion Calendar, el principal recurso de eventos de moda, belleza, medios y cultura que sirve como una herramienta de programación y planificación para diseñadores de moda, prensa, minoristas, empresas de relaciones públicas y más.

Estos primeros desfiles de moda se llevaban a cabo en las oficinas de las casas de moda más prestigiosas o en hoteles de lujo, y los asistentes eran clientes y amigos cercanos de los diseñadores. Las modelos de las pasarelas desfilaban en total silencio con números en sus manos con la misión de que los clientes pudieran hacer más fácilmente sus pedidos.