Moda y Belleza

¡Pelo de impacto bajo el sol! Conair y Scünci: Los aliados estelares de la Cosmo Pool Party

June 25, 2025 • 
Cosmopolitan
pelo-de-impacto-bajo-el-sol-conair-y-scunci-los-aliados-estelares-de-la-cosmo-pool-party.png

La Cosmo Pool Party 2025 fue un torbellino de estilo, música y diversión, donde cada detalle importaba para lograr ese look de verano perfecto. Y en medio de la euforia, hubo dos marcas que se aseguraron de que cada melena brillara con luz propia, sin importar el calor o el chapuzón: Conair y Scünci.

Sabemos que el pelo en un evento de piscina es un desafío. ¿Cómo mantener el frizz a raya? ¿Cómo lograr esas ondas playeras perfectas que duran todo el día? ¿O cómo transformar un cabello mojado en un peinado de impacto en cuestión de minutos? La respuesta estuvo en las manos de las invitadas, gracias a la presencia estelar de las herramientas de peinado de Conair y los accesorios de moda de Scünci.

pelo-de-impacto-bajo-el-sol-conair-y-scunci.jpg

Conair, con su innovación constante, ofreció la solución para cada tipo de cabello y cada estilo deseado, desde secadoras potentes que reducen el tiempo de secado, hasta planchas y rizadoras que crean looks impecables, ya sea un liso pulido o unas ondas de sirena de ensueño. Las invitadas pudieron experimentar de primera mano la facilidad y eficacia de estas herramientas, que permiten transformar el cabello rápidamente para seguir disfrutando de la fiesta.

pelo-de-impacto-bajo-el-sol-conair-y-scunci-los-aliados-estelares-de-la-cosmo-pool-party-1.jpg

La Cosmo Pool Party fue la pasarela perfecta para demostrar que, con las herramientas adecuadas, el cabello puede ser tan versátil y deslumbrante como el evento mismo. Conair y Scünci no solo ofrecieron soluciones prácticas, sino que empoderaron a cada asistente para que su melena fuera una extensión de su estilo y confianza, lista para cada foto y cada momento inolvidable bajo el sol.

pelo-de-impacto-bajo-el-sol-conair-y-scunci-tus-aliados.jpg

¡Porque en el verano, tu cabello también merece ser la estrella, y Conair y Scünci son los cómplices perfectos para lograrlo!

