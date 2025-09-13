Patrick Ta: el maquillista de las estrellas trae su magia a México

Si eres fan del makeup, seguramente ya has escuchado su nombre antes, pues Patrick es el creador detrás de los icónicos beauty looks de Gigi Hadid, entre otras celebs. En 2019 creó su marca, que lleva cautivando a las amantes de la belleza y hecho soldout con cada nuevo lanzamiento y, ¡por fin! llegó a México.

Originario de California, Patrick Ta se ha convertido en uno de los maquillistas favoritos de Hollywood, gracias a su estilo de makeup elegante y radiante, algo que ha tratado de reflejar en su marca, Patrick Ta Beauty, con la que busca celebrar la confianza de las mujeres en si mismas a través del maquillaje. Si ya has probado alguno de sus productos, entonces entiendes el hype y si no lo has hecho aún, aquí está tu señal para hacerlo, pues a partir de hoy está a la venta en la app de Sephora México y el 17 de septiembre estará en tiendas físicas. Para celebrar su tan esperada llegada, platiqué con él para conocer un poco más sobre su filosofía.

¿Cómo fue tu primer acercamiento al maquillaje? ¿Recuerdas el momento en el que te enamoraste de él?

Mi primer acercamiento realmente fue sobre conexión. Empecé a maquillara amis amigas antes de salir de fiesta – estas mujeres increíbles y seguras que me hacían sentir aceptado y me inspiraban a crear algo hermoso para ellas. De ahí, comencé a trabajar en MAC y fue la primera vez que estuve rodeado de una comunidad de artistas que celebraban la creatividad, autoexpresión e individualidad. Esa experiencia me enseñó mucho sobre técnica, habilidad artística y cómo el maquillaje puede ser una herramienta para el empoderamiento. Es el lugar en que encontré mi voz cómo artista y dónde me di cuenta de que quería dedicar mi vida a este oficio. El maquillaje me dio propósito en un momento en que no tenía mucha dirección.

¿Cómo defines la belleza?

Para mi belleza es seguridad. No se trata de cambiarte a ti misma, sino de sentirte tu mejor versión y aceptar quién eres. Eso es lo que trato de sacar en mis clientas y lo que tratamos de celebrar con cada producto en Patrick Ta Beauty.

¿Cómo describirías tu estilo como maquillista?

Mi estilo es todo sobre resaltar la belleza natural con intención. Amo crear looks que se sientan radiantes, elevados, enfocados en la piel, nunca pesados ni exagerados. El glow es algo insignia de mi técnica; quiero que la piel se vea como que está iluminada desde adentro. Ahí es donde realmente entra mi técnica de aplicar blush en crema sobre polvo, me permite construir dimensión, al mismo tiempo que mantener la piel viéndose fresca y luminosa. Creo que el maquillaje siempre debe de celebrar a la persona que lo usa, no enmascararlos.

De no haber sido maquillista, ¿qué crees que estarías haciendo ahora?

Honestamente, ¡no lo sé! La belleza me dio dirección cuando no la tenía, así que es difícil imaginarme haciendo algo más. Sé que también estaría buscando una forma de expresarme, así que me imagino que sería un rol súper creativo – posiblemente arte, moda o algún área relacionada.

¿Qué te inspira?

Mucha inspiración viene de las mujeres con las que trabajo, sean mis clientas , amigas, mujeres que estaban a mi alrededor cuando crecí. También, constantemente estoy inspirado por la moda, desfiles y estoy muy impresionado por todo lo que involucra el K-beauty también. Honestamente, me inspira el reto de hacer algo nuevo – crear productos que me gustaría que existieran en mi kit, pero no lo hacen. Quiero seguir innovando en este espacio, así que si hay un espacio en blanco para el que puedo crear algo, eso siempre me inspira.

¿Cómo crees que el maquillaje ayuda a las mujeres a sentirse más seguras y empoderadas?

El maquillaje es una herramienta, no se trata de cambiar quién eres, sino empoderarte para sacar tu verdadera seguridad. He visto de primera mano como un buen blush o una ceja perfectamente esculpida puede hacer que una persona se lleve a si mismo diferente. Ese cambio – cuando alguien ve su propia belleza y se la cree es muy poderoso.

¿Cómo describirías Patrick Ta Beauty y qué la hace diferente de otras marcas?

Cortesía

Patrick Ta Beauty es sobre innovación intencional. Todo lo que creamos nace de la habilidad artística y de las necesidades reales que tengo como un makeup artista activo. Pero, fuera de eso, la marca es sobre seguridad, comodidad y dejar que la gente se sienta como su versión más elevada. Nuestros empaques son lujosos, pero las fórmulas son de uso intuitivo. Creo que ese balance nos hace especiales.

¿Qué parte del proceso creativo disfrutas más?

Me encanta el proceso práctico de desarrollo de productos: probar texturas, trabajar con químicos y asegurarme de que todo funcione como lo necesito en la vida real. Nunca lanzaré un producto rápidamente solo para cubrir una necesidad; soy muy práctico y me esfuerzo por asegurarme de que sea absolutamente perfecto antes de lanzarlo al mundo. Pero también disfruto mucho de la narrativa. Ayudar a dar forma a las campañas, elegir los nombres de los tonos, crear un mundo de productos y educar a través de redes sociales, donde puedo conectar con mi comunidad: todo se trata de dar vida a la narrativa y la intención detrás del producto.

¿Cuál es el primer producto que soñaste crear? ¿Hay alguno que todavía este en tu bucket list?

El primero que supe que tenía que crear fue el Major Headlines Blush Duo. Es muy personal para mí – refleja mis raíces en la comunidad artística. El polvo realmente cuenta la historia de mis inicios, trabajando en MAC, donde el polvo era todo. El de crema llegó después, conforme trabajé con looks más elevados, de alfombra roja. Juntos, cuentan la historia de mi evolución como artista. La base también estaba hasta arriba de mi lista. Crearla tomó tiempo para lograr lo que quería porque buscaba que reflejara todo lo que he aprendido como artista – queriendo que fuera enfocada en la piel, construible, radiante, amante de la piel y realmente usable para todos los días o para un look de alfombra roja. Y sí, todavía tengo muchos productos soñados bajo la manga… especialmente en categorías qe aún no hemos tocado.

¿De qué te sientes más orgulloso desde que lanzaste la marca?

De que Patrick Ta Beauty ha ayudado a tantas personas a sentirse vistas, seguras y hermosas en su propia piel. La belleza es lo que me sacó de mi mismo – me dio una voz y me permitió expresar mi “yo” más auténtico. El ahora tener una marca que empodere a otros de la misma manera es increíblemente significativo. Cada vez que alguien me dice que nuestros productos los hacen sentir seguros, radiantes o como la mejor versión de sí mismos, eso es lo más gratificante.

¿Cómo es un día normal en tu vida?

¡Ningún día es igual! Algunos días estoy en set maquillando a alguna clienta, otros estoy en el laboratorio probando fórmulas o en Zoom con mi equipo, otros estamos grabando contenido y al siguiente día estoy volando al otro lado del país para maquillar a alguien. Pero siempre trato de balancear las cosas, ya sea pasando tiempo con mi familia o amigos o, buscando un momento de silencio para resetearme.

¿Nos puedes compartir algunos consejos para un gran makeup?

Siempre empieza con la piel. Prepara con hidratación y no tengas miedo a las capas de texturas en crema y en polvo – dan dimensión y ese terminado de piel real. Y recuerden: difuminar, difuminar, difuminar. Los looks más bonitos son aquellos que se difuminan perfectamente con la piel.

¿Qué productos recomendarías como punto de partida para alguien que nunca ha probado algo de tu marca?

Definitivamente el Major Headlines Blush Duo. Es nuestro producto estrella y un verdadero reflejo de mi habilidad artística – también es una gran forma de probar una técnica que tal vez no habías pensado intentar antes al aplicar tu blush. Es versátil, construible y te da ese glow que viene desde adentro. También me encanta nuestra Major Skin Hydra-Luxe Foundation para cualquiera que busque una piel radiante y con acabado natural. ¡No puedes equivocarte empezando ahí!