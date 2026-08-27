Oriflame x Cirque du Soleil: cuando la belleza se encuentra con la creatividad

Cuando el arte circense y la belleza se unen, nace un espectáculo visual que conmueve los sentidos y despierta emociones profundas. Es así que una de las marcas que más queremos en Cosmopolitan, como lo es Oriflame, se une al Cirque du Soleil como Patrocinador Oficial de Fragancias para las giras en Europa y México, en el marco del próximo lanzamiento de Possess Intense y Possess Intense for Men Eau de Parfum.

La unión de estas dos marcas mundialmente reconocidas por su excelencia artística, celebra la creatividad, la autoexpresión y el poder de inspirar confianza a través de experiencias significativas, que incluyen activaciones especiales en México durante la temporada del espectáculo ECHO .

Durante 59 años en el mercado global, y 35 años en el mercado mexicano, Oriflame ha trabajado por ofrecer un amplio portafolio de productos innovadores, de alta calidad y sostenibles para la belleza y el bienestar. Con esta alianza ambas organizaciones buscan promover el talento sin fronteras.

Por un lado, Cirque du Soleil reúne a artistas de todo el mundo para crear espectáculos extraordinarios, mientras que Oriflame apoya a una comunidad global de emprendedores de belleza, generando oportunidades sin importar el origen o la ubicación geográfica.

Una alianza poderosa que huele bien

Inspirada en conceptos como la transformación, la presencia y el poder interior, esta colaboración llega a través de Possess Intense, de Oriflame, una fragancia que representa la interpretación creativa de esta alianza, transformando la narrativa artística en una experiencia multisensorial.

“En Oriflame hemos encontrado un socio que comparte nuestra convicción de inspirar confianza, autoexpresión y logros personales. Juntos estamos creando nuevas formas de conectar con audiencias y consumidores mediante experiencias que reflejan la imaginación, la innovación y la aspiración que están en el corazón de ambas marcas.” Tina Walsberger, directora Global de Marketing de Cirque du Soleil

A través de esta colaboración, Oriflame busca reinventar la fragancia como una experiencia moldeada por el arte y la narración:

“Esta alianza es una poderosa expresión del encuentro entre la belleza y la creatividad. Cirque du Soleil inspira a través de extraordinarias actuaciones artísticas, mientras que Oriflame empodera a las personas para expresarse mediante la belleza y el emprendimiento. Juntos, podemos elevar la fragancia a una experiencia más emocional, inmersiva y significativa.” Enrico Sparvoli - Sr. VP y Director General de Oriflame México