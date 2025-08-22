Margot Robbie regresó a las alfombras rojas con el vestido de corset perfecto para otoño 2025

Si algo nos fascina es ver los atuendos de las celebridades en las alfombras rojas, ya que es el momento en el que nos sorprenden con looks desde lo más elaborado a lo más sencillo, pero perfectamente estilizado. Y este fue el caso de nuestra querida Margot Robbie.

Quien, después de alejarse un tiempo de las alfombras rojas (ya que dio a luz a su primer hijo junto a su marido Tom Ackerley), regresó más deslumbrante que nunca con un vestido que no solo robó todas las miradas, sino que también se posiciona como uno de los favoritos para otoño.

El vestido de corset de Margot Robbie que será tendencia en otoño 2025

Fue durante el photocall de la película de Sony Pictures “A Big Bold Beautiful Journey” cuando Margot posó junto a Colin Farrell con un vestido negro de corset de la colección Resort 2026 de Stella McCartney.

Getty Images

El vestido tenía el balance perfecto entre estructura y volumen al mantenerse entallado del torso para después acolchar la cintura. Dándonos así un look que gritaba glamour sin esfuerzo. Y acompañado de tacones de correa, Margot nos recuerda que no hay nada más femenino y que pueda estilizar cualquier look que un corset.

Ya sea que quieras recurrir al vestido como la actriz de Barbie, o prefieras un closet solo para así combinarlo con faldas o pantalones, esta prenda regresa de las cortes francesas para arraigarse como una de las prendas más versátiles y favorecedoras para este otoño 2025.