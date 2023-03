Pero que no cunda el pánico con esta inesperada noticia sobre Sephora. We got your back!

Es un verdadero momento de miseria cuando te enteras de que uno de tus productos favoritos ha sido descontinuado o que, por cuestiones de acuerdos comerciales o estrategia, el que es importado ya no se venderá más en la tienda de belleza: Sephora. Nada nuevo; conforme han pasado los años, desde que fui Official Beauty Blogger para Sephora en 2013-2014, he visto ir y venir varias marcas que amo. Cuando se van debo de decir que es como perder a un gran amigo que a partir de ese momento solo verás en vacaciones y que te atascarás de él (para traértelo a México hasta que se acabe).

Entre las primeras que dijeron adiós rompiéndome el corazón están Algenist, Bliss y Josie Maran. Son tan buenas que no puedo creer que aquí en nuestro país no hayan sido apreciadas, mucho menos valoradas. Cada vez que voy a Estados Unidos me surto con lo que puedo, pero vivir así no está padre.

Por DAFNE RUIZ

Las más recientes marcas en despedirse de Sephora México

Las que se fueron hace poco

A finales de 2022, visitando la tienda en Artz, pregunté por qué había tan poco en exhibición. “Van a cambiar la imagen”. Ok, no lo creí, así que aproveché a llevarme lo poco que todavía tenían en existencia. Luego le eché un ojo a la sección de ofertas en el e-commerce de Sephora México. Me di cuenta de que no solo encontrabas lo que ya pasó de temporada. Claro que se busca desplazar el producto y hacer espacio de inventario para lo nuevo, pero cuando to-dos los artículos de una respectiva marca están rebajados, la señal es clara: liquidación.

Ole Henriksen

Hasta los grandes matrimonios terminan y esta ruptura se suma a la lista. Entre sus best-sellers destacan el Banana Bright Eye-Crème, así como el ya cult favorite Truth Serum de la línea Truth (mi preferida) y el Glow2OH Dark Spot Toner de la línea Transform. Sus toallitas desmaquillantes naranjas también eran lo máximo, pero esas sí de plano desaparecieron porque tampoco las venden en su sitio. Hablando de sitios, la buena noticia es que si tú como yo eres fan de Ole, sí cuenta con shipping a México (y gratis en compras de más de dos mil pesos). Yay!

Foreo

Con la partida de esta marca sueca, Sephora México se ha quedado sin dispositivos high-end para el cuidado del rostro. Me parece que por ahí encuentras un cepillo facial Shiseido (muy básico), pero es como si compararas un cepillo dental tradicional con uno eléctrico. No hay forma. Afortunadamente, la página de Foreo cuenta -por obvias razones- con el portafolio completo de la marca que atiende necesidades de limpieza, tratamiento del acné, spa, lifting, cuidado de contorno de ojos y bucal. Ah, y también hay para la piel de tu novio. Compra aquí.

GlamGlow

El caso de esta marca de Hollywood, California es distinto al de las otras dos ya mencionadas. Aunque continúa activa, su futuro parece regresar a enfocarse en su especialidad: las mascarillas conservando una mínima oferta de limpiadores, exfoliantes, tónicos, sueros, contorno y humectantes. Todo parece indicar que, GlamGlow, perteneciente a Estēe Lauder Companies, quiere que le pidas sus productos en línea a re-sellers a través del portal de Walmart, donde todavía está disponible la mayoría de artículos que lanzaron.