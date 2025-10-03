Los “hombres fideo” o “noodle boys”: El crush inesperado que está redefiniendo la masculinidad…

¿Qué es exactamente un hombre fideo?

El término hace referencia a esos chicos con complexión delgada, brazos y piernas largos y finos, poca masa muscular visible y, en muchos casos, una energía entre artística y vulnerable. A simple vista, parecen salidos de una película indie o de un desfile high fashion.

Pensemos en Timothée Chalamet, el crush universal que convirtió su cuerpo delgado en símbolo de elegancia juvenil; Troye Sivan, que en su era “Rush” mostró que la fragilidad puede ser sexy; o idols coreanos como Hyunjin (Stray Kids) y Taemin (SHINee), que con sus siluetas delgadas y estilizadas rompen récords en escenarios globales.

Los “hombres fideo” no son solo delgados: representan una estética en donde lo masculino se fusiona con lo andrógino, lo etéreo y hasta lo vulnerable. Un polo opuesto a la idea de “hombre de gimnasio” que durante años dominó el mercado del deseo.

El contexto: adiós a los músculos de ´superhéroe´

Durante décadas, el estándar masculino fue claro: músculos, volumen, fuerza. De Arnold Schwarzenegger en los 80, pasando por Brad Pitt en Fight Club, hasta llegar al boom de los superhéroes de Marvel y DC con Chris Hemsworth o Henry Cavill.

Ese canon decía: para ser atractivo, tenías que llenar una camiseta con bíceps y un abdomen de acero. Pero la generación Z y los nuevos códigos de moda parecen estar diciendo lo contrario: ahora la delgadez extrema, incluso frágil, es “cool”.

Cosmopolitan

La popularidad de marcas como Saint Laurent, que lleva años apostando por modelos masculinos muy delgados, reforzó esta estética. Sumemos el auge de TikTok y Pinterest, plataformas donde los skinny boys se vuelven tendencia en segundos gracias a filtros, playlists melancólicas y fotos con estética minimalista.

Es, en muchos sentidos, una reacción contracultural: si el gimnasio era el templo de la masculinidad clásica, ahora el desfile y la cámara indie se vuelven el espacio donde habita la nueva atracción.

¿Por qué los amamos tanto?

Fashion-friendly: Los hombres fideo parecen diseñados para vestir cualquier cosa: desde un traje oversized hasta un crop top. Su silueta funciona como lienzo para propuestas de moda genderless o experimentales. No es casual que diseñadores como Hedi Slimane siempre los elijan para sus pasarelas. Sensibilidad artística: El arquetipo trae consigo un aura poética. Estos chicos suelen ser percibidos como creativos, sensibles, soñadores. Es el magnetismo que sentimos viendo a Timothée Chalamet recitar en “Dune” o a Troye Sivan cantando baladas melancólicas. El aire de fragilidad: Hay algo en lo frágil que atrae. Un hombre fideo parece delicado, como si necesitara protección, y ese contraste genera ternura, intriga y, sí, un atractivo romántico. Contracultura sexy: En un mundo que insistía en que lo masculino debía ser fuerte y rudo, desear a un hombre delgado, andrógino o etéreo se siente como un acto rebelde.

El otro lado de la moneda: riesgos de un ideal

Aunque se sienta fresco y diferente, este ideal también puede ser peligroso si lo llevamos al extremo.



Salud física: Buscar un cuerpo “fideo” puede implicar restricciones alimentarias poco saludables, déficits nutricionales o problemas de energía. No es lo mismo ser naturalmente delgado que esforzarse en exceso por encajar en la etiqueta.

Buscar un cuerpo “fideo” puede implicar restricciones alimentarias poco saludables, déficits nutricionales o problemas de energía. No es lo mismo ser naturalmente delgado que esforzarse en exceso por encajar en la etiqueta. Presión estética: Así como antes muchos chicos se sentían mal por no tener abdominales de superhéroe, ahora pueden sentirse invisibles quienes tienen cuerpos robustos, musculosos o simplemente promedio.

Así como antes muchos chicos se sentían mal por no tener abdominales de superhéroe, ahora pueden sentirse invisibles quienes tienen cuerpos robustos, musculosos o simplemente promedio. Toxicidad en redes: El algoritmo refuerza lo que muestra, y si todo lo que vemos son hombres fideo, puede parecer que no hay más opciones deseables, invisibilizando la diversidad real de cuerpos masculinos.

Masculinidades cada vez mas profundas

Este fenómeno no es aislado: se conecta con el movimiento de las “nuevas masculinidades”. El hombre ya no tiene que ser solo fuerza bruta, proveedor o conquistador. Puede ser vulnerable, frágil, creativo, etéreo, o todo al mismo tiempo.

Los hombres fideo son un eslabón de esa transición cultural:



Se relacionan con el auge del soft boy : chicos sensibles, que leen poesía, escuchan Phoebe Bridgers y usan delineador sin miedo.

: chicos sensibles, que leen poesía, escuchan y usan delineador sin miedo. Conectan con la estética e-boy : flacos, pálidos, en blanco y negro, con vibes Tumblr.

: flacos, pálidos, en blanco y negro, con vibes Tumblr. Y con los idols de K-pop, que demuestran que un cuerpo delgado también puede llenar estadios y provocar histeria colectiva.

¿Son el futuro de la atracción?

No hay duda de que los hombres fideo están marcando tendencia. Sin embargo, lo importante no es reemplazar un molde (el musculoso) por otro (el delgado), sino abrir paso a todos los tipos de cuerpos.

La verdadera evolución no está en elegir entre “Thor” y “Timothée”, sino en aceptar que pueden coexistir. Que un chico musculoso puede ser tan deseado como un chico flaco, un bajito, un robusto o uno con pancita.

Conclusión: lo hot es la diversidad

Sí, podemos suspirar por los brazos largos de Hyunjin, el estilo angelical de Timothée Chalamet o la voz frágil de Troye Sivan, pero no olvidemos algo: el verdadero glow está en ser auténtico, sano y libre de presiones.

Los hombres fideo son un crush del momento, pero no deberían convertirse en la nueva cárcel estética. Lo verdaderamente sexy es la confianza y la autenticidad, lo más atractivo es lo que hay en el corazón...

