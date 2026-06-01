Los contornos de ojos que deberías empezar a usar desde los 25, aunque creas que es demasiado pronto

Es momento de saber que el área de los ojos envejece antes que el resto de tu cara y tú debes empezar a hacer algo al respecto.

Si tienes 25 años y nunca has pensado en un contorno de ojos, no eres la única, pero sí podrías estar perdiéndote de algo importante. No se trata de obsesionarse con el envejecimiento sino de entender que la piel alrededor de los ojos es diferente al resto del rostro y necesita atención específica desde antes de que aparezcan los primeros signos.

Por qué los 25 son el momento

A partir de los 25 años la piel deja de producir la misma cantidad de elastina y colágeno, los dos pilares básicos de un buen soporte para la piel, no lo vas a notar de inmediato, pero tu piel de los 35 sí lo va a agradecer.

Qué buscar a esta edad

A los 25 no necesitas nada antiedad agresivo. El objetivo es mantener la hidratación de la zona del contorno del ojo y con ello mantener más tiempo la luminosidad y retrasar la aparición de arrugas. Para eso, lo ideal es buscar contornos con ácido hialurónico. Ligero, hidratante, suficiente.

Cómo aplicarlo (porque sí importa)

La piel de esta zona es tan fina que frotar es el peor error. La técnica correcta es dar pequeños toquecitos con el dedo anular, que es el que ejerce menos presión, desde el lagrimal hacia afuera. Menos es más, y el producto se absorbe mejor así.

Cuándo usarlo

Mañana y noche, pero si solo lo vas a usar una vez, que sea de noche, cuando la piel está en modo reparación activa y aprovecha mejor los activos.

Por qué no sirve la crema facial normal

Muchas creen que si ya usan una buena hidratante no necesitan contorno, pero la piel del ojo es más delgada, más sensible y sin glándulas sebáceas, por eso necesita una fórmula pensada específicamente para ella. Usar la crema de cara en esa zona puede hasta irritarla.

Empezar hoy no es exagerado. Es simplemente hacer lo que tu piel del futuro ya te está pidiendo.