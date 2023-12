La nueva ola fashionista: El poder del reciclaje en tu guardarropa

A solo días de que termine el año, puedes decidir comenzar el 2024 con nuevos planes, nuevos propósitos y un closet más ligero.

En un mundo cada vez más dominado por la moda rápida, donde las tendencias cambian cada temporada, el concepto de slow fashion (moda lenta) se ha vuelto cada vez más importante. Este tipo de filosofía tiene que ver con tener un enfoque más consciente y sostenible del consumo de ropa, enfatizando la calidad, la durabilidad y la producción ética.

Otro aspecto crucial del slow fashion es el reciclaje de ropa, una práctica con la que no sólo minimizas tu impacto ambiental, sino que también contribuyes a una moda más responsable y consciente.

Los Pro’s de reciclar tu ropa

Al reciclar prendas reducimos nuestra huella ambiental. Esto pues al necesitar considerables recursos como agua, energía y materias primas, la industria de la moda contribuye a la degradación ambiental. Al optar por reciclar ropa, estamos tomando medidas para disminuir la demanda de nuevos materiales, lo que no solo ayuda a preservar los recursos naturales sino a reducir la contaminación.

Según la Environmental Protection Agency (EPA), el estadounidense promedio tira más de 32 kilos de ropa al año. Reciclar nuestras prendas evita que la ropa acabe en los basureros, minimizando el impacto negativo en el medio ambiente.

Además, el reciclaje de ropa se traduce en ahorro energético. La reutilización de textiles y materiales en la fabricación de nuevas prendas conlleva un menor consumo de energía en comparación con los procesos de producción convencionales. Este enfoque no solo reduce los recursos energéticos, sino que también refuerza la idea de que la sostenibilidad y la eficiencia pueden ir de la mano en la industria de la moda.

¿Qué es moda circular?

El reciclaje de nuestra ropa se alinea con los principios de la moda circular, un enfoque muy benéfico, pues en lugar de seguir el modelo lineal tradicional de producción/ consumo y eliminación, la moda circular enfatiza el uso y reciclaje continuo de materiales.

¿Qué puedo hacer con mi ropa?

Los centros de reciclaje ofrecen una forma fácil y responsable para donar prendas que ya no usas. Si no sabes a dónde llevarlas, SHEIN lanzó la campaña The Next Cycle para darle una segunda vida a nuestras prendas a través de su reciclaje y reutilización.

Lo único que tienes que hacer es llevar tus prendas a las Pop Up Stores de diversas ciudades de la república, donde estas serán renovadas o recicladas.

Para el proceso de reciclaje, la marca colabora con Texinova, una empresa con más de dos décadas de experiencia en brindar un manejo correcto a los textiles y plásticos que pueden tener un segundo ciclo de vida.

Después de un análisis de cada prenda, estas pueden tener dos destinos: ser donadas (a Asociaciones como la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) y Por Ti Mujer) o ser sometidas a un proceso que dará origen a un hilo nuevo o una tela nueva, lo que permitirá la creación de ropa nueva.

Por ejemplo, Por Ti Mujer, tiene el objetivo de apoyar a los grupos más vulnerables que se encuentran en estado de abandono y situación de violencia a través de acciones humanitarias y legales.

Tan solo en 2023, y gracias a generosidad de sus SHEINistas, se recolectaron 22 mil prendas que ahora tendrán una nueva oportunidad, ¡suma las tuyas!

Ahora ya lo sabes, reciclar anualmente tus prendas es un paso para contribuir a una industria de la moda más sostenible y ética, y al utilizar los centros de reciclaje, no solo ponemos nuestro granito de arena generando un impacto positivo en el planeta, sino que sumamos a un enfoque más responsable y circular de la moda.