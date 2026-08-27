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Moda y Belleza

Heirloom Nails: 6 diseños de la tendencia vintage que convierte tus uñas en pequeñas joyas

Las Heirloom Nails conectan con una estética que busca recuperar la belleza de lo antiguo para crear diseños vintage llenos de elegancia.

Agosto 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Diseños de Heirloom Nails, las uñas vintage que parecen hermosas reliquias

Diseños de Heirloom Nails, las uñas vintage que parecen hermosas reliquias

Getty Images

Las Heirloom Nails recuperan la elegancia vintage con diseños inspirados en joyas antiguas, porcelana, encajes y detalles ornamentales, convirtiendo las uñas en pequeñas piezas llenas de sofisticación y encanto.

El término heirloom, que en inglés significa “reliquia familiar” o “pieza heredada”, define perfectamente la esencia de esta manicura: diseños delicados, sofisticados y llenos de detalles que evocan objetos con historia.

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Diseños de Heirloom Nails, las uñas vintage que parecen hermosas reliquias

A diferencia de las propuestas minimalistas, aquí los pequeños adornos, relieves y acabados especiales son los protagonistas de las uñas, que suelen llevarse sobre bases nude.

Uñas con efecto joya antigua

Los tonos nude, marfil o rosa empolvado funcionan como lienzo para incorporar pequeños detalles dorados, se pueden añadir líneas ornamentales, diminutas piedras o formas inspiradas en marcos antiguos para conseguir el aspecto de una joya envejecida.

Camafeos en miniatura

Los camafeos son uno de los grandes referentes de la joyería clásica y también encuentran su lugar en esta tendencia que se lleva sobre una base cremosa o rosada y pueden dibujarse pequeños perfiles, flores o figuras en relieve.

Porcelana vintage

La porcelana antigua también sirve de inspiración para esta tendencia, donde los clásicos motivos florales en azul y blanco pueden trasladarse a las uñas mediante pequeños dibujos que recuerdan a las vajillas y piezas decorativas de otras épocas.

Encaje romántico

Otra manera de llevar las Heirloom Nails es incorporar patrones que imiten el encaje, flores diminutas, arabescos y líneas entrelazadas pueden cubrir parcialmente la uña para crear un efecto parecido al de una pieza de tela antigua.

Perlas y detalles tridimensionales

Si la intención es llevar la idea de “pequeñas joyas” al máximo, las perlas son imprescindibles, pueden colocarse de forma individual junto a pequeños relieves dorados o combinarse con cristales discretos.

Flores antiguas y marcos ornamentales

Las flores pequeñas, los marcos ornamentales y los arabescos son perfectos para recrear la estética de un objeto heredado, además se pueden combinar sobre bases en tonos crema, borgoña, chocolate, rosa antiguo o verde profundo.

Su encanto está precisamente en que no pretenden parecer nuevas o futuristas, sino que evocan piezas con personalidad, detalles artesanales y una historia detrás.

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