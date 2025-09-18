Good Look lleva el glamour al NYFW 2025 con FDLA: belleza mexicana en la pasarela internacional

Con más de 10 años de experiencia en México y una comunidad de 4,800 maquillistas certificados, Good Look se ha consolidado como la plataforma digital líder en servicios de maquillaje y peinado a domicilio. Hoy, también está presente en EE. UU., España y Colombia, llevando glamour a cualquier lugar con un solo click.

La Semana de la Moda de Nueva York 2025 volvió a encender reflectores este septiembre y, entre pasarelas llenas de vanguardia, glamour y creatividad, un nombre mexicano brilló con fuerza: Good Look, la plataforma digital líder de servicios de maquillaje y peinado a domicilio.

En colaboración con Fashion Designers of Latin America (FDLA), Good Look no solo estuvo detrás de los beauty looks de celebrities, influencers y VIP guests, sino que también colocó una estación de belleza en el venue del primer día, Canoe Studios, donde atendió a diseñadores de renombre como Ágatha Ruiz de la Prada.

Una CEO que inspira ✨

La fundadora y CEO, Fer Arriaga, viajó con un equipo amplio de maquillistas de Good Look, quienes dejaron huella en backstage, pasarelas y eventos privados. Fer no solo lideró el despliegue de talento, sino que también llevó a un selecto grupo de influencers mexicanas al front row de los desfiles más esperados, dándoles una experiencia de beauty glam diario y acceso privilegiado a los shows.

Las creadoras que representaron a México en NYFW fueron:

• Connie Dávalos – Figura pública icónica de Monterrey, cuya influencia en redes sociales la ha posicionado como una de las personalidades más queridas y seguidas de México.

• Ale Rubio – Coach y fundadora de la plataforma Fit by You, con una carrera sólida inspirando a miles con sus consejos de vida en balance, fitness y bienestar.

• Karen Barrera – Creadora de contenido mexicana que vive en Puerto Rico, con un gran alcance en Latinoamérica. Su autenticidad la ha convertido en una voz influyente en temas de lifestyle y moda.

• Danny Garza – Médico general y creadora de contenido con un enfoque en holistic skincare and beauty, combinando ciencia, salud y bienestar para su comunidad digital.

• Sofía Salinas – Creadora de contenido de Monterrey que inspira a miles con sus tips de moda, styling, belleza y lifestyle, consolidándose como referente en tendencias.

• Vane Jiménez – Influencer regiomontana enfocada en lifestyle, belleza y moda, con un estilo cercano y aspiracional que conecta con audiencias jóvenes.

Con ellas, Good Look no solo llevó talento, sino también una representación diversa y poderosa de mujeres mexicanas que están marcando tendencia en digital y moda.

El beauty glam de las celebridades

La lista de personalidades que confiaron en Good Look para sus beauty looks fue de alto impacto: Manelyk, Diva Lomas, Luana Barrón, Lailany Sota, Ale Tijerina, Daniela Durán, Suly Castillo, Bárbara Castellanos y Aleska Génesis, entre otras, fueron atendidas por el talentoso equipo. Todo esto posiciona a la marca como una plataforma que conecta belleza, moda y estilo de vida.

México en la mira

Con la participación de diseñadores como Carlos Pineda, la presencia de Good Look resaltó aún más la fuerza creativa de México en un escenario internacional. La marca se convirtió en un estandarte de talento y profesionalismo, mostrando que la belleza mexicana tiene un lugar asegurado en los eventos globales.

Detrás de la lente

Quien capturó los momentos más icónicos de esta experiencia fue Beto Zavala, fotógrafo y productor mexicano que, tras mudarse a Nueva York hace apenas ocho meses, ha logrado un crecimiento meteórico en la industria. Su mirada fresca y sofisticada fue clave para retratar la esencia de Good Look en esta edición de NYFW.

Si quieres vivir la experiencia de belleza que ya conquistó NYFW, puedes pedir tu servicio en goodlookcorp.com o seguirlos en redes sociales como @goodlookmexico y @goodlookusa.

Filmmaker: Beto Zavala. Ig: @betoz9209