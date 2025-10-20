Good Look: la marca mexicana que transformó la belleza en una experiencia de empoderamiento femenino

Hace diez años, una idea soñada en una pequeña oficina en Polanco se convirtió en un movimiento que redefiniría la forma en que las mujeres viven la belleza. Hoy, Good Look celebra una década marcando tendencia en México y el mundo, con presencia internacional, miles de maquillistas certificados y una comunidad que crece todos los días.

De un sueño en Polanco a una revolución en la belleza

El 9 de febrero de 2016, Good Look abrió oficialmente sus puertas. En aquella primera mañana, diez maquillistas esperaban con ilusión los primeros servicios —aunque ninguno llegó ese día—, la emoción era indescriptible.

Sabíamos que algo grande estaba por comenzar Fer Arriaga, cofundadora y CEO de Good Look

Esa visión pronto se hizo realidad. En cuestión de meses, Good Look comenzó a expandirse más allá de Polanco, llegando a zonas como Lomas de Chapultepec y Santa Fe. Para 2018, la marca ya tenía presencia en ciudades clave como Monterrey, León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Querétaro.

Y tan solo un año después, en 2019, Good Look ya estaba disponible en más de 40 ciudades del país, consolidándose como la plataforma de servicios de belleza a domicilio más importante de México.

Superar la adversidad con propósito

El 2020 representó uno de los mayores desafíos para la industria de la belleza. Las cancelaciones masivas por la pandemia pusieron a Good Look contra las cuerdas. “Estuvimos a punto de desaparecer”, confiesa Fer Arriaga. Pero la resiliencia fue más fuerte. La empresa no solo sobrevivió, sino que en 2021 logró un crecimiento del 200%, demostrando que su modelo era sólido, humano y con propósito.

Ese renacimiento marcó un nuevo comienzo. Los servicios comenzaron a ser solicitados desde distintos países, y fue entonces cuando Fer y su equipo decidieron dar el siguiente gran paso: la expansión internacional.

Una marca mexicana conquistando el mundo Cortesía

Una marca mexicana conquistando el mundo

En 2024, Good Look llegó oficialmente a Estados Unidos. Un año después, en 2025, aterrizó en Colombia y España, donde sus servicios ya representan más del 30% de las ventas globales. La historia continúa: antes de que termine 2025, Good Look entrará en Chile, Perú, Panamá y Argentina, fortaleciendo su presencia en Latinoamérica.

Hoy, con más de 5,000 maquillistas certificados y una comunidad en constante crecimiento, Good Look no solo es una marca: es un símbolo de empoderamiento femenino, confianza y profesionalismo.

Belleza, visión y fe

Más allá de los números, Good Look representa una forma de ver la vida. Fer Arriaga lo resume así:

Good Look será el nuevo estilo de vida donde millones de mujeres podrán solicitar un servicio de belleza a domicilio con gran calidad y confianza, sabiendo que Good Look siempre las respalda.

Su visión es clara: convertir a Good Look en la plataforma digital de belleza líder a nivel internacional, presente en más de 25 países.

Un negocio a largo plazo necesita visión, paciencia, pero sobre todo, fe

Una década de transformación con Good Look Cortesía

Una década de transformación

En sus primeros diez años, Good Look ha colaborado con marcas de lujo, participado en eventos internacionales como New York Fashion Week, Coachella y Beverly Hills Fashion Week, y ha construido una comunidad que inspira a miles de mujeres a creer en sí mismas.

Además, la marca ha atendido a más de 500 figuras públicas, entre ellas Farina, Ágatha Ruiz de la Prada, Sofía Castro, Karime Pindter, Angélica Vale, Manelyk, Priscy Escoto, Lailany Sota, Luana Barrón, entre muchas otras personalidades influyentes tanto en medios digitales como tradicionales.

Lo que comenzó con diez maquillistas y un sueño en Polanco, hoy es una historia de éxito que celebra la fuerza, la resiliencia y el talento femenino mexicano.

La belleza real de una persona está en encontrarse consigo mismo, definir tu propósito en la vida y no soltarte de la mano de él Fer Arriaga

Solicita tu servicio en Good Look Cortesía

¿Cómo pedir tu servicio Good Look?

Vivir la experiencia Good Look es muy sencillo. Solo tienes que ingresar a www.goodlookcorp.com y seleccionar el servicio de belleza que deseas, ya sea maquillaje, peinado, skincare o grooming, desde la comodidad de tu casa, hotel o evento.

También puedes encontrarlos en redes sociales como Instagram y TikTok

@GoodLookMexico, donde comparten tendencias, looks y la inspiración detrás de esta comunidad de belleza que no deja de crecer.

Porque en Good Look, la belleza no solo se ve, se vive.