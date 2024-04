Las mujeres sofisticadas tienen el mismo gusto en zapatos, pero hay un calzado bajo en particular que no puede faltar en su armario

Usualmente asociamos los zapatos de tacón con elegancia, pero hay ocasiones en las que el calzado alto no va ad hoc con nuestras actividades diarias y debemos optar por otra opción. Sin embargo, Carolina Herrera asegura que hay un calzado en específico que las mujeres sofisticadas no deben utilizar jamás: los tenis. La diseñadora revela que al igual que la ropa deportiva, los tenis fueron creados con el objetivo particular de hacer deporte. Entonces ¿qué tipo de zapatos bajos suelen utilizar las mujeres con mucho estilo?

Estos son los zapatos bajos que usan las mujeres elegantes y exitosas

Aunque creas que son anticuados, los block heels son característicos de las mujeres elegantes. Se trata de un zapato de tacón cuadrado que resulta ser sumamente cómodo, y lo mejor de todo es que han pasado de generación en generación, pues se crearon a finales de la década de los 60 y siguen vigentes en la actualidad. Marcas como Gucci, Salvatore Ferragamo, Nine West y más han lanzado sus propios modelos de block heels debido a que son un must en el armario de las mujeres exitosas y que sobre todo saben de moda.

Gracias a su leve inclinación, los block heels permiten caminar rápido y estar de pie durante mucho tiempo sin causar cansancio o incomodidad.

Estos son los zapatos bajos que usan las mujeres elegantes y exitosas Gucci

Los block heels y la Ley de Laver

Los productos pertenecientes a la industria de la moda usualmente tiene fecha de

caducidad; de acuerdo a la Ley de Laver —creada por James Laver en 1937—, todas las tendencias atraviesan por un ciclo: un año antes de su apogeo se

catalogan como «arriesgadas», al año como «pasadas», veinte años después como

«ridículas» y finalmente, pasados los cincuenta años, pueden ser retomadas. Sin embargo, los block heels no han sido juzgados bajo esta ley, pues no pasan de moda y siguen siendo uno de los calzados favoritos de las fashionistas.