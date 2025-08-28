Suscríbete
Moda y Belleza

Este es el mejor corte para dar volumen y estilizar al instante

Conoce el corte perfecto para estilizar tu rostro y dar volumen sin importar el tipo de pelo

August 27, 2025 • 
María Dávalos
corte-de-pelo-capas-largas.jpg

Capas largas: el mejor corte de pelo para estilizar y dar volumen al instante

Getty Images

En algún punto del año o de la vida, puede que te hayas encontrado con la disyuntiva de qué corte de pelo es el ideal si lo que quieres es estilizar y dar volumen al mismo tiempo sin tener que pasar horas peinando tu pelo.

Aunque es difícil encontrar una solución que se adapte a todo tipo de rostros y estilos, sí hay un corte que puede darte lo mejor de estilizar y dar volumen, independientemente del tipo de pelo que tengas. Es por eso que aquí te decimos cuál es el corte de pelo atemporal y muy femenino que rejuvenece, estiliza y da volumen al instante.

Capas largas: el corte que nunca pasa de moda

Si tú quieres un cambio de look que te favorezca y dé volumen, el corte en capas largas es perfecto porque se adapta a cualquier temporada, se puede ajustar según la forma de tu cara, el grosor de tu pelo y el estilo que más te guste. Lo mejor es que es fácil de mantener, da mucho movimiento y no tienes que sacrificar longitud si amas tener una melena larga.

Y créeme que funciona con cualquier tipo de pelo; si eres de pelo lacio, este corte evita que tu melena se vea plana y, si le agregas unos wispy bangs, tienes un look perfecto para cualquier situación.

En caso de que tu pelo tenga más textura o sea rizado, este corte ayuda a definir aún más la forma natural de tu pelo y ayuda a dar movimiento sin perder forma. Dándote un look relajado sin perder lo chic.

Otro punto a favor para este corte es que se adapta muy bien a cualquier temporada y siempre te va a dar volumen y estilizar tus looks, dándole ese toque elegante incluso al plan más casual.

María Dávalos
María Dávalos
