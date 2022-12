Naughty or nice? Encontramos las pijamas navideñas más glamurosas -y comfy- que tienes que regalar(te)

Prepárate porque vas a ser la estrella con estas pijamas navideñas.

No hay nada más rico que pasar la mañana -más bien todo el día- de Navidad en pijama; comiendo postres, viendo pelis o series, disfrutando de los juegos de mesa o simplemente tomándote fotos para tu Insta luciendo unas cómodas y glamurosas pijamas navideñas … Obvio hablamos de las de la campaña Share The Joy de Victoria’s Secret.

Hay para todos los gustos. Por ello son nuestra apuesta segura para verte fenomenal y ganar en el intercambio con tus amigas o tu familia.

Tú, chica Cosmo, como eres una Santa top; te lucirás con el combo perfecto: Pijama + el nuevo perfume Bombshell Magic -creado especialmente para esta temporada. Camila Cabello es la imagen de la festiva fragancia con notas de moras, peonías burbujeantes y pachulí de vainilla. DE-LI.

Hasta a la tía que siempre te pregunta “¿para cuándo el novio?”, vas a querer regalarle también una pijama de Victoria’s Secret (sin el perfume, obvio. Ese te lo quedas tú, tampoco eres tan santa -en el otro sentido).

Al estilo Carrie Bradshaw

Si buscas una pijama navideña elegante, que además puedas usar en otras temporadas, las satinadas son el way to go. Cual Carrie Bradshaw, con unas pantuflas con tacón (o tus stilettos) lucirás como todo un fashion icon. Por el contrario, si eres más divertida o muy friolenta, entonces las pijamas de franela son para ti. Y también hay para las amantes de los boxers/shorts.

Si fuiste -eres y seguirás siendo- más naughty que nice…

Pues felicidades. Además de cualquiera de estas pijamas navideñas, ¡te toca lencería! Haber sido traviesa tiene sus recompensas al terminar el año. 😉 Victoria’s Secret se lleva una ovación de pie al no olvidarse de quienes buscamos sentirnos como todas unas diosas de la festividad. Su propuesta en morado nos encanta porque se trata de un color que se asocia con dejar atrás los problemas. Eso no significa que vas a renunciar a tu lado sexy.

