El regreso de Andy Sachs: así es la nueva era de su estilo en El Diablo viste a la Moda 2 y esto es lo que necesitas para lucir igual de espectacular

Han pasado casi dos décadas desde que Andy Sachs (Anne Hathaway) nos enseñó que la ropa adecuada puede cambiarlo todo. Ahora, que las primeras imágenes de las grabaciones de El Diablo viste a la Moda 2 han empezado a circular en redes, hemos podido tener un pequeño vistazo a lo que parece ser una versión más segura, refinada y minimalista del personaje que conquistó Nueva York y nuestros corazones.

Todo apunta a que en esta secuela, Andy abandona el dramatismo del layering y botas dosmileras para darle protagonismo a líneas limpias, siluetas estructuradas y una paleta dominada por neutros. Un ejemplo perfecto es uno de los looks más comentados en el set: un conjunto blanco impecable, con pantalones fluidos, blusa de mangas amplias, kitten heels y un collar chunky que convierte la sobriedad en pura presencia editorial. Un recordatorio de que, a veces, un solo accesorio bien elegido puede definir todo un look.

El vestuario también confirma que la fórmula de “menos es más” sigue más vigente que nunca, ya que con ayuda de accesorios como relojes delicados que parecen joyas, aretes pequeños pero con carácter y pañuelos de seda se puede dar un guiño nostálgico sin soltar la modernidad de la temporada.

Y aunque el clóset de Andy sigue siendo obra de genios del vestuario de Hollywood, fuera de la pantalla esta estética puede recrearse con piezas versátiles y atemporales. Firmas como Guess han reinterpretado este lenguaje en accesorios que no gritan moda, pero la susurran con intención: collares de eslabones planos que elevan camisas blancas, relojes minimalistas que se integran como si fueran joyería y aretes dorados que enmarcan el rostro sin esfuerzo.

Si algo nos enseña esta nueva versión de Andy, es que el verdadero poder del estilo no está en cuántas piezas llevas, sino en elegir las correctas. Eso, en cualquier década, siempre será tendencia y te hará lucir espectacular.