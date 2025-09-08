El look de Ariana Grande en los VMAs 2025 nos recuerda que los polka dots son el must have de otoño

Ariana Grande se suma a la tendencia vintage más top de la temporada en los VMAs 2025 con un look de polka dots

Los VMAs 2025 no solo fueron un evento lleno de música y momentos inolvidables, también nos dieron looks inigualables, de los cuales hubo algunos que destacaron por la manera impecable en la que incorporaron tendencias que llegaron para quedarse. Entre los looks más increíbles de la noche estuvo el primero con el que llegó Ariana Grande a la alfombra roja, un vestido de polka dots estilizado por Law Roach, el cual rápidamente se volvió viral en redes sociales y nos recordó por qué este estampado es un clásico atemporal.

El regreso de los polka dots este otoño no es casualidad, ya que es elegante, versátil y muy femenino, lo que lo ha hecho uno de los favoritos de este año por mujeres de todas las edades. Si tú, como Ari, quieres sumarte a la tendencia, aquí te dejamos algunas opciones de vestidos en Zara que puedes usar en tu día a día o para un momento especial.

Vestidos de lunares que puedes encontrar en Zara perfectos para el otoño 2025

Vestido midi de lunares ZW Collection

Este vestido midi con lunares es la representación perfecta de la elegancia minimalista. Con un diseño estructurado y moderno, se convierte en una pieza clave para un look de oficina con blazer o para una salida con amigas.

Vestido midi de lunares con lino

El lino es uno de los materiales más frescos y cómodos, y combinado con los polka dots nos da una vibra casual pero muy chic para el día. Este vestido es perfecto para quienes buscan un look ligero pero elegante, que se puede elevar fácilmente con accesorios dorados o una bolsa estructurada.

Vestido midi de manga sisa ZW Collection

Si prefieres un diseño más moderno, este vestido midi de manga sisa es ideal. Su silueta estiliza la figura y los polka dots dan ese toque clásico que equilibra el look. Una gran opción para cenas o eventos más sofisticados en los que quieras destacar sin caer en excesos.

Vestido corto halter lunares

El corte halter regresa con fuerza este año y, combinado con los lunares, nos da un vestido fresco, juvenil y con un toque coqueto. Este diseño corto es perfecto para fiestas, una cita o incluso para un look divertido de fin de semana con sandalias planas.

Vestido midi satinado de lunares

El acabado satinado es uno de nuestros favoritos para la temporada y en este vestido midi se ve espectacular con los polka dots, dándonos así una prenda elegante y versátil. Es la opción perfecta si buscas un look más formal para un evento de noche y lo puedes combinar con tacones y un clutch metálico para hacerlo más sofisticado.

El look de Ariana Grande en los VMAs 2025 es la confirmación perfecta de que los polka dots son el estampado protagonista del 2025. Ya sea en vestidos midi, cortos, satinados o en lino, este print logra adaptarse a cualquier evento y estilo. Si buscas un estampado que sea elegante, versátil y al mismo tiempo divertido, los polka dots deben estar en tu clóset esta temporada sí o sí.