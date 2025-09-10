El estampado que conquistó el street style en la semana de la moda y será tu mejor aliado para otoño 2025

El estampado de polka dots está viviendo uno de sus mejores momentos y aquí te dejamos algunas prendas que no van a poder faltar en tu clóset

Pocos patrones han logrado consagrarse como uno de los favoritos de millones de personas por años. Es por eso que, desde las pasarelas o en el street style, los polka dots han demostrado ser el print más versátil y elegante para este otoño. Lejos de ser un clásico aburrido, se reinventa y acopla a piezas modernas que puedes llevar en cualquier ocasión, desde un look casual hasta un outfit de noche. Si tú también te quieres sumar a la tendencia vintage más top del momento, aquí te dejamos algunas prendas que elevarán cualquiera de tus outfits.

Prendas con polka dots que dominarán esta temporada y puedes encontrar en Zara

Falda con polka dots:

Las faldas largas son un must have de la temporada, pero con un patrón de lunares se convirtieron en el comodín de las fashionistas durante la semana de la moda. Puedes usarlas con un top básico para el día a día o elevar el look con una blusa satinada y tacones para un plan de noche.

Vestido corto halter:

El vestido halter de polka dots es ideal para un look moderno y coqueto. Su diseño da frescura y alarga visualmente tu silueta, además de que es una prenda super fácil de combinar con sandalias o flats.

Flats con polka dots:

Hablando de flats, este calzado con detalles de lunares es la prueba de que la comodidad no está peleada con la moda. Son ideales para darle un toque chic a cualquier look, desde un vestido minimalista hasta jeans de corte recto.

Top halter con lunares:

Si quieres experimentar con el print sin usarlo en todo el outfit, el top halter de lunares es la pieza que necesitas. Puedes combinarlo con jeans para un look casual o con pantalones de vestir para un outfit más sofisticado. Es un básico moderno que se adapta a distintos estilos.

Camisa de manga corta:

La camisa de lunares de manga corta es perfecta para crear looks relajados pero llenos de estilo. Puedes usarla abierta con un top básico abajo o cerrada y combinada con pantalones de corte recto.

Top tul con strass:

Si buscas algo más arriesgado, el top de tul con polka dots y strass es la prenda ideal. Perfecto para un look de noche con pantalones de cuero o falda satinada, dando un toque de brillo y sensualidad sin perder la elegancia.

La clave para lucir los polka dots en tendencia es combinarlos con piezas modernas y de cortes limpios. No tengas miedo de jugar con accesorios llamativos, como aretes grandes o bolsos estructurados. Y si quieres un look más sobrio, opta por combinaciones en blanco y negro, que siempre son un acierto.

El estampado de polka dots ha demostrado que no pasa de moda, pero este otoño llega renovado con una vibra moderna y versátil. Desde faldas y vestidos hasta camisas y accesorios, es un print que te hará ver muy femenina, elegante y con mucho estilo.