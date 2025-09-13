Diseños de uñas minimalistas perfectos para Halloween 2025

El Halloween siempre es la excusa perfecta para dejar volar la creatividad, y este 2025 no será la excepción. Si bien los diseños maximalistas con telarañas, calaveras y colores intensos son clásicos, cada vez más mujeres jóvenes buscan opciones minimalistas que transmitan el mood spooky sin perder sofisticación. Es por eso que aquí te dejamos nuestras opciones favoritas para esta spooky season.

Tres diseños de uñas minimalistas para Halloween que te van a encantar esta temporada

Degradado oscuro

Un degradado negro es la manera más sencilla de darle un twist a los manicures tradicionales de temporada. Para hacerlo aún más alusivo a Halloween, algunas versiones incluyen un pequeño detalle en una uña, como un fantasma o calabaza.

Manicure monocromático con acentos spooky

Escoger una base monocromática e incluir minigráficos en una o dos uñas es una opción discreta pero muy festiva para la temporada, dando ese toque sutil de Halloween sin caer en lo literal.

Diseño gráfico minimalista

Otra gran opción es apostar por diseños gráficos pequeños al centro de la uña, como la cara de calabazas, fantasmas, lunas o estrellas en color negro sobre un fondo nude o claro.

Optar por un manicure minimalista de Halloween no solo es más fácil de mantener, también te permite lucir elegante en cualquier ocasión. Estos diseños equilibran lo spooky con lo sofisticado, logrando un look perfecto para quienes buscan estilo sin excesos.