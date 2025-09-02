Corte pixie: Las mejores variantes para darle un toque rebelde a tu look este otoño 2025

El corte pixie regresa con fuerza este otoño 2025

El otoño 2025 llega con mucha fuerza y con toda la intención de que esta temporada tu personalidad y estilo único sean los protagonistas. Es por eso que los cortes de pelo atrevidos son un must. Entre ellos, el corte pixie se posiciona como uno de los favoritos de quienes buscan un cambio radical, fresco y lleno de estilo. Es por eso que aquí te dejamos nuestras versiones favoritas del corte pixie para estilizar tu rostro y que te haga ver increíble sin importar la situación.

Corte Pixie: cuatro versiones que te harán ver espectacular este otoño 2025

Pixie en café chocolate:

El pixie en tono café chocolate es ideal para quienes buscan un estilo sofisticado sin perder lo moderno. Lo mejor de este color es que ayuda a enmarcar el rostro y dar calidez, mientras que el corte pixie le da ese toque rebelde que lo hace diferente. Otra ventaja de este corte es que se adapta muy bien a pelo liso u ondulado.

Bob Pixie o Bixie:

El bob pixie o bixie combina lo mejor de dos mundos: la modernidad del pixie y la estructura del bob. Como tal, se trata de una variante ligeramente más larga que estiliza el cuello y resalta los pómulos. Es perfecto para quienes buscan un look moderno y con movimiento, sin necesidad de que sea un cambio tan drástico.

Pixie Shaggy:

El pixie shaggy sin duda es la opción más arriesgada, pero también la más divertida. Ya que recurre a capas desiguales y a una textura desenfadada. Es ideal si tienes el pelo ondulado o rizado, ya que ayuda a dar volumen sin esfuerzo.

El corte pixie llegó para dominar el otoño 2025 y nos enseña que llevar el pelo corto puede ser igual de versátil y elegante que una melena larga. Atrévete a darle una oportunidad a alguna de sus variantes y luce espectacular esta temporada.