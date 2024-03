¡El mundo cambia! Cómo romper los estereotipos de la moda

El mundo de la moda cambia, se ha mantenido en constante movimiento desde hace décadas; sin embargo, podríamos estar viviendo su momento más divertido, inclusivo, creativo y liberador. ¡Es momento de romper las reglas!

Nos encanta romper los paradigmas y este es uno de ellos. Así como ha cambiado la participación de la mujer en diferentes rubros, los tabúes relacionados con salud, la aceptación de todas las orientaciones sexuales y más, la moda ha dejado atrás los estereotipos y reglas. Formamos parte de la generación que cuestiona y resuelve. Llegó nuestro momento de crear un movimiento que se enfoque en la autenticidad y expresión personal, rompiendo con todo lo que nos han dicho.

¿Quién hizo las “reglas de la moda”? ¿Quién le puso género a una prenda o colores? ¿Quién decide si algo te queda bien o te queda mal? ¿Quién prohíbe usar prendas según tu edad? Te motivamos a hacer las paces con tu cuerpo, a amar nuestro reflejo en el espejo y disfrutar de la moda jugando con sus colores, tamaños y formas. Es momento de disfrutar y reinventar el estilo con una visión individual, liberadora, y por supuesto, ¡con toda la actitud!

Cómo romper los estereotipos de la moda

Replantea qué es la belleza para ti, sin hablar de cuerpos o reglas. ¿Qué le parece bello a tus ojos? Pregúntale lo mismo a tus seres queridos y comprueba que no es lo mismo Si eso sucede con diferentes áreas, ¿por qué no con cuerpos y estilos? La belleza viene en diferentes tamaños, formas y colores, así que el primer paso es reconocer la diversidad y celebrar la individualidad.

¿Qué prefieres al vestir? Comodidad, colores neutros, obscuros, prendas ceñidas, holgadas, telas, texturas. Haz una lista sin pensar en si lo tienes o no, sólo lo que llama tu atención. No evites características por prejuicios como “no se ve bien a tu edad”, “no es para tu tipo de cuerpo”, “no puedes salir con eso a la calle” y más.

¿Cómo es tu personalidad? Atrevida, tímida, romántica, alegre, sociable, recatada. Escribe lo más sincero posible cómo te identificas.

Rompe con todos los “NOs” que te dijeron antes y cámbialos por un sí a todo lo que te gusta de la moda. Experimenta sin tomar en cuenta lo que puedan decir o pensar. Reconoce tu individualidad y celébrala sin encerrarte en tendencias cuadradas o reglas de “expertos”.

Y finalmente, atrévete, inténtalo, y sobre todo, ¡disfrútalo! La idea es vestirte para ti, para sentirte bien en tu propia piel.

Sé tu misma

Olvida las expectativas, en la moda no hay reglas, rómpelas con Liverpool. La marca nos invitó en su Fashion Fest para sumarnos a “En la moda no hay reglas”, un movimiento que invita a romper todo lo que te han dicho que no está bien o no es correcto.

Es sentir la moda en tu propio cuerpo, disfrutarla y reinventarla con tu propia visión y actitud. Junto con la industria de la moda, este evento y campaña también han cambiado, adaptándose a los nuevos tiempos y ofreciendo nuevas colecciones, y opciones, para todos.

Es hora de decirle “SÍ” a todo lo que te gusta, por una #ModaSinReglas.